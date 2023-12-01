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Arte Gioia ve Scribo'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kalem koleksiyonu

Arte Gioia ve Scribo iş birliği ile Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak tasarlanan 100. Yıl kalemleri yapılan etkinlikle tanıtıldı.

01 Aralık 2023 | 14:53
Son Güncellenme: 01 Aralık 2023 | 15:00
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Arte Gioia ve Scribo'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kalem koleksiyonu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet’in 100. senesinin ve değerlerinin yansıtıldığı detaylar 16 aylık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. 100'er adet limitli sayıda üretilmiş olan el yapımı dolumlu dolma ve roller kalemler 925 ayar gümüş ve reçineden yapıldı. Kalemlerin üzerinde 100 yıldız bulunuyor. 

İnovatif İtalyan markası Scribo’nun Arte Gioia markası için özel olarak tasarlanan koleksiyonun tanıtımı için gerçekleşen etkinlikte konuşan Scribo Ceo’su Luka Baglione şunları söyledi: 

"Bir buçuk sene önce başlayan ve tüm özverimizi kattığımız bu yolculukta çok fazla tasarımlar yaptık. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 senesini bir tasarımda betimlemek kolay olmayacaktı, biliyorduk. Titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmayı sizlere sunmaktan dolayı çok memnunum. Arte Gioia ailesinin bu süreçte gösterdiği özveri çok kıymetliydi. Her zaman olduğu gibi en güzeli ve en değerlisi olsun istediler. Cumhuriyet’in değerli tarihi ile ilgili bir hikâye anlatılmak isteniyordu, bizler de bunu en güzel tasarımlarla beğeninize sunmaya çalıştık."

Arte Gioia Ürün Müdürü Burak Gürel ise, "Bu koleksiyonda 100. Yıl ile ilgili detaylar yer alıyor. Cumhuriyet’in 100 yılını 100 yıldızla betimlediğimiz bu kalemde, anıtsal bir değer taşıyan Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığına ve 20. yüzyılın mimari karakteristiklerine uygun olarak tasarlanan, gücümüzü ve dayanıklılığımızı simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası tasvir edilmiştir.’" 

 

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