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BDDK’dan onayı çıktı: Kazak devi Türkiye’de banka satın alıyor

Geçen yıl Hepsiburada'yı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan Kazakistan merkezli Kaspi.kz, Rabobank AŞ'yi satın almak için BDDK'den onay aldı. İşlemin gerekli şartların tamamlanmasının ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BDDK’dan onayı çıktı: Kazak devi Türkiye’de banka satın alıyor

Kazakistan merkezli e-ticaret ve fintek grubu Kaspi.kz, Türkiye'deki büyüme planlarında yeni bir adım attı. Geçen yıl Hepsiburada'yı bünyesine katan şirket, şimdi de Rabobank AŞ'nin satın alınması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) onay aldı. 

Satın alma işleminin temmuzda tamamlanması bekleniyor

Kaspi.kz'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Hepsiburada'yı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan şirketin Rabobank AŞ'yi satın alma işleminin, mutat koşulların yerine getirilmesinin ardından temmuzda tamamlanması bekleniyor.

Bankacılık, ödeme ve fintek için düğmeye basıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Üst Yöneticisi (CEO), Kurucu Ortağı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki Rabobank AŞ satın alımı için BDDK'den onay almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Kaspi.kz için önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra Türkiye'deki gelişme yolculuğumuzda atılmış değerli bir adım. Bu süreçte gösterdikleri yapıcı tutum için BDDK'ye ve ilgili tüm otoritelere teşekkür ediyoruz. Türkiye, büyük ve dijitalleşen nüfusu, girişimci iş dünyası ve hızla büyüyen dijital ekonomisiyle dünyanın en dinamik ülkelerinden biri. Türkiye'deki ticaretin geleceğini şekillendiren yerel girişimcilere, finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına büyük saygı duyuyoruz. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından ödemeler, e-ticaret ve fintek alanlarındaki deneyimimizi Türkiye'deki müşteri ve satıcıların hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yolculuğun henüz başındayız ve önümüzdeki fırsatlar için son derece heyecanlıyız."

Etiketler
BDDK Rabobank Kaspi.kz Hepsiburada Türkiye bankacılık
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