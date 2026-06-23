ARA
DOLAR
46,49
0,06%
DOLAR
EURO
52,83
-0,13%
EURO
ALTIN
6007,37
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Threads, Türkiye'de yeniden erişime açıldı: Instagram zorunluluğu bitti

Threads, Türkiye'de yeniden erişime açıldı: Instagram zorunluluğu bitti

Rekabet Kurumu, Meta’ya yönelik Threads–Instagram veri birleştirme tedbirini kaldırdı. Kararla birlikte Threads Türkiye’de yeniden aktif hale gelirken, kullanıcılar artık Instagram olmadan da hesap oluşturabilecek.

Ekonomist
Ekonomist
Threads, Türkiye'de yeniden erişime açıldı: Instagram zorunluluğu bitti

Türkiye’de uzun süredir erişime kapalı olan Threads, Rekabet Kurumu’nun Meta hakkında aldığı geçici tedbir kararını kaldırmasıyla yeniden kullanıcılarla buluşuyor. Karar, platformun veri paylaşım politikalarında önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi.

Geçici tedbir kaldırıldı

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında aldığı geçici tedbir kararını kaldırdı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıda olan Threads yeniden faaliyette! Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti, Rekabet Kurumunun müdahalesiyle sona erdi."

Instagram hesabı olmadan kullanılabilecek

Yeni dönemde Threads'e katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak. İsteyen kullanıcılar mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam edebilecek. İsteyenler ise yalnızca telefon numarasıyla, Instagram'dan tamamen bağımsız, sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek.

Veri kontrolünde yeni dönem

Kararın merkezinde kullanıcı verileri yer alıyor. Threads'i Instagram'dan bağımsız kullanmayı seçen kişilerin verileri, diğer Meta platformlarında toplanan bilgilerle birleştirilmeyecek. Böylece kullanıcılar kendi verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak.

Threads neden kapandı?

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almıştı. Bu kararın ardından Meta, Threads'i Türkiye'de erişime kapatmış; tedbir kararına uyulmayan dönem için de Rekabet Kurulunca idari para cezası uygulanmıştı.

Etiketler
Rekabet Kurumu Threads Instagram erişim engeli
İlgili Haberler
Rusya’da Roblox’a erişim engeli kaldırıldı
Rusya’da Roblox’a erişim engeli kaldırıldı
BTK erişim engelini kaldırdı: Roblox 680 gün sonra Türkiye'de yeniden erişime açıldı
BTK erişim engelini kaldırdı: Roblox 680 gün sonra Türkiye'de yeniden erişime açıldı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL