BEE'O'dan uluslararası başarı

Türkiye’nin ilk ve tek patentli propolis üreticisi BEE’O Propolis, doğal ürün geliştirme vizyonu, Ar-Ge gücü ve sürdürülebilirlik odağıyla 2025 yılına üç önemli uluslararası ödül ve bir toplumsal takdirle giriş yaptı.

İngiltere’de düzenlenen ‘Natural Health Trade Summit’te, BEE&YOU Propolisli Boğaz Spreyi, ‘En İyi Sağlık Ürünü’ ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Anadolu propolisi, ham bal ve mentol içeren formülüyle öne çıkan ürün, doğal içeriğiyle hem yetişkinler hem çocuklar için günlük kullanıma uygun pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ayrıca, BEE&YOU Propolisli Boğaz Spreyi, ağız hijyenini desteklemeye ve ağız kokusunu gidermeye yardımcı oluyor.

İngiltere’nin bir diğer önemli etkinliği olan ‘Natural and Organic Products Expo London’da ise, çocuklara yönelik geliştirilen BEE&YOU Propolis Probiyotik Çocuk Shot, ‘En İyi Yeni Takviye Ürün’ seçildi. Doğal, şekersiz ve katkısız yapısıyla öne çıkan ürün; vişne suyu ve melisa özüyle çocukların rahat uyumasına yardımcı oluyor. Ayırca, özel enkapsüle probiyotik taşıyıcı teknolojisi sayesinde içerdiği probiyotiklerin bağırsakta etkili hale gelmesini sağlıyor. Patentli Anadolu propolisi ve ham bal ile geliştirilen bu özel formülasyon, doğal içeriği ve inovatif yaklaşımıyla öne çıkıyor.

ABD’de düzenlenen global bir dermokozmetik yarışmasında ise, C Vitaminli Aydınlatıcı Serum ‘En İyi C Vitaminli Serum’ kategorisinde gümüş ödül aldı. Arı sütü, stabilize hücresel C vitamini, ferulik asit, E vitamini, hyaluronik asit ve Anadolu propolisi ile zenginleştirilen serum; cildi besleyip nemlendirirken, cilt tonunu eşitlemeye ve lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Üstelik, pH dengesi ile uyumlu yapısı sayesinde tahriş riskini en aza indiriyor. Eşsiz formülü, BEE’O’nun dermokozmetik kategorisinde küresel rekabetteki iddiasını gözler önüne seriyor.

BEE’O KURUCUSU SAMANCI’YA ‘İNSANLIĞA KATKI ÖDÜLÜ’

Öte yandan bir ödül de Türkiye’de düzenlenen ‘Kent ve Yaşam Ödülleri’ kapsamında BEE’O Propolis Kurucusu ve CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya geldi. ‘İnsanlığa Katkı Ödülü’ ne layık görülen Samancı, bilimsel yöntemlerle geliştirdiği ürünlerin yanı sıra doğaya duyarlı üretim modeli ve arıcılık ekosistemine sağladığı sürdürülebilir katkı nedeniyle ödüllendirildi.

Anadolu’nun eşsiz florasından elde ettikleri arı ürünlerini, bilimsel yöntemlerle formüle ederek tüm dünyaya ulaştırmak için ‘arı’ gibi çalıştıklarını vurgulayan Samancı, “2013 yılından bu yana yürüttüğümüz Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sayesinde, doğadan aldığımız bu değerli içerikleri izlenebilir, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünlere dönüştürdük. Bugün geldiğimiz noktada, kazandığımız ödüller etik değerlere, bilime ve çevreye duyduğumuz saygının bir sonucu” diye konuştu.