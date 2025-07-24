GES belediyenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak seviyeye geldi

Tesisin kurulumundan bu yana gerçekleştirilen 35.350 ton CO2 emisyonu Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin doğa dostu enerji politikalarını kararlılıkla sürdürdüğünü de bir kez daha ortaya koyuyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Belediye, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir şehir bırakma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.