Türk savunma sanayiinde bir ilk: "Oyun değiştiren teknoloji"

Türk savunma sanayiinin milli mühendislik gücü STM, uydu sistemi devre dışı kaldığında İHA'ların görev yapabilmesini sağlayan KERKES teknolojisini milli gözcü İHA TOGAN'a entegre etti. KERKES teknolojisi ile donatılan çok sayıda TOGAN, Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.

Türk savunma sanayiinde milli ve yenilikçi sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş., Türkiye'ye sahada oyun değiştirici teknolojiler kazandırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde STM mühendislerince geliştirilen ve geçtiğimiz yıllarda kabulleri tamamlanan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi, STM'nin milli gözcü İHA'sı TOGAN'a entegre edildi. Yapılan testlerin ardından KERKES teknolojisi ile donatılan çok sayıda TOGAN'ın Türk güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi. KERKES teknolojisi ile donatılan TOGAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF-2025) sergileniyor.

Görgün: "Gök vatanda hakimiyetimizi perçinleyecek"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Sınırları aşan milli teknolojilerimizle gök vatandaki hakimiyetimizi perçinlemeye devam ediyoruz. Taktik İHA'larımızın GNSS olmayan sahalarda görev yapmasını sağlayan KERKES teknolojimizi milli gözcü İHA'mız TOGAN'a entegre ederek, Mehmetçiğimizin hizmetine sunduk. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle mini İHA'larımız, karıştırma, yanıltma, köreltme gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görevini başarıyla yerine getirebiliyor. Muharebe ortamında oyun değiştirici teknolojilerimizle ordumuza güç vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen STM ailesini tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

TOGAN KERKES entegrasyonu tamam, sırada vurucu İHA'lar var

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise, STM'nin milli mühendislik gücüyle geliştirdiği taktik mini İHA sistemlerinin terörle mücadelede etkin kullanıldığını ve ihracat başarıları yakaladığını belirterek, "Amacımız sadece KARGU, TOGAN, BOYGA gibi uçan bir platform ortaya koymak değil. Yapay zekâ, makina öğrenmesi, bilgisayarlı görü gibi geleceğin teknolojilerini bir araya getirerek muharebe alanında iletişim olmadığında da görevine devam edebilen platformları da sahaya sürmek. Bu doğrultuda Türkiye'ye kazandırdığımız KERKES kabiliyeti ile İHA'ların elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştirmesini sağladık. Güvenlik güçlerimizin yanı sıra iki farklı ülke tarafından aktif olarak kullanılan gözcü İHA TOGAN'a KERKES'i entegre ederek, yeni ürünlerimizin teslimatını ordumuza gerçekleştirdik. TOGAN'dan sonra ailemizin vurucu üyelerine de bu kabiliyeti kazandırıyoruz" dedi.

Elektronik harp tehdidi KERKES ile bertaraf edildi

SSB ile STM arasında 23 Ağustos 2019 tarihinde Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi, kısa adıyla KERKES Projesi imzalandı. Sofistike bilgisayarlı görü teknikleri ve yapay zeka algoritmaları ile STM mühendislerinin geliştirdiği KERKES Projesi 2022 yılında başarıyla tamamlandı ve teslim edildi. Bu teknoloji ile mini/mikro sınıfı İHA'lar, GNSS'in (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) olmadığı durumlarda artık gece ve gündüz şartlarında görev icra edebiliyor. KERKES, harita ve sensör verileriyle İHA'nın konumunu belirliyor. GPS'in çalışmadığı ya da engellendiği durumlarda bile İHA'ların rotasını kaybetmeden uçmasına olanak tanıyor. Bu sayede elektronik harp saldırıları etkisiz hâle geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KERKES bizim için büyük önem arz ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda, "KERKES bizim için büyük bir proje, büyük önem arz ediyor" sözleriyle projenin önemine vurgu yapmıştı.