Ehliyet yenileme için sağlık raporu nasıl alınır? Ehliyet yenileme ne zaman son?

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin sonuna geliniyor. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu kritik süreçte, ehliyetini henüz yenilemeyenlerin hızlı hareket etmesi gerekiyor. Yenileme işlemi için sağlık raporu başta olmak üzere gerekli evrakların tamamlanması ve belirlenen yenileme ücretinin yatırılması zorunlu.

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme başvurusu için öncelikle randevu almanız gerekmektedir. Randevunuzu aşağıdaki kanallardan alabilirsiniz:

Alo 199 Çağrı Merkezi: Telefonla arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

Mobil Uygulama: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün mobil uygulamasını kullanarak randevu alabilirsiniz.

nvi.gov.tr: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden online randevu oluşturabilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr

2. SMS

3. Aile hekimine fiziki başvuru

İşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya

2. Banka kanallarından.

Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.