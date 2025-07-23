23 Temmuz borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,11 puan azalarak 10.591,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 29,04 puan ve yüzde 0,27 artışla 10.645,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.571,73 puanı, en yüksek 10.673,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybıyla 10.591,98 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 42,08 puan ve yüzde 0,36 değer kaybıyla 11.766,41 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,75 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,01 ile gayrimenkul oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,68 ve sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 59'u geriledi, 5'i yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek risk iştahını artırırken, BIST 100 endeksi ise genele yayılan satışların etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda 85,1 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.

YARIN GÖZLER MERKEZ'DE

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 411,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 411,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 4 milyon 456 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.3400, satışta 40.5017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.3073, satışta 40.4689 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1725, sterlin/dolar paritesi 1,3556 ve dolar/yen paritesi 146,41 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 67,5 dolardan işlem görüyor.