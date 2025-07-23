Bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 300

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş (EKOS) bugün KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını bildirdi. Buna göre şirket yönetim kurulu, şirketin 280.000.000 TL değerindeki çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL değerindeki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 1.120.000.000 TL'ye arttırılmasına (%300 oranında) ve bu arttırılan 840.000.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına karar verdi.

Açıklama şöyle:



Şirketimizin 23.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi gereğince, katılanların oy birliği ile aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır.

1. Şirketimizin 280.000.000 TL değerindeki çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL değerindeki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 1.120.000.000 TL'ye arttırılmasına (%300 oranında) ve bu arttırılan 840.000.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,

2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 840.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının, 749.108.728,16 TL'sinin hisse senedi ihraç primleri hesabından ve geriye kalan 90.891.271,84 TL'lik artırımın da sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3. Artırılan 840.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların 132.000.000 TL'lik kısmının (132.000.000 Adet) nama yazılı A Grubu, 708.000.000 TL'lik kısmının (708.000.000 adet) hamiline yazılı B Grubu paylardan oluşmasına,

4. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde A Grubu paylar oranında A Grubu ve B Grubu paylar oranında B Grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hak sahiplerine kayden dağıtılmasına ve bu amaçla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,

5. Planlanan sermaye artırımına ilişkin olarak sermaye artırımına konu iç kaynakların Şirketimizin sermaye hesabına aktarılmasını takiben, anılan bu sermaye artırımının tamamlanması kapsamında Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin anılan bu sermaye artırımı çerçevesinde tadil edilmesi ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat uyarınca başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili sair resmi kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına ve bu doğrultuda Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirketimizi temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına, ve

6. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına

Bu doğrultuda, anılan bu iç kaynaklardan sermaye artırım sürecinde başta SPK başvurusu olmak üzere süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.