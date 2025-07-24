Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler 2025 Ağustos ayı enflasyon oranlarında

Konut ve işyeri sahipleri ile kiracılar, Ağustos ayında yapılacak kira artış zammını merakla bekliyor. Kira zam oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalamalarına göre belirleniyor. Konut ve iş yeri sahipleri ile kiracıların gözleri Ağustos ayı kira artış oranı için rakamların açıklanacağı tarihte.

Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ağustos ayı kira artış oranını doğrudan etkileyecek olan, Temmuz ayı enflasyon verileri olacak. TÜİK, normal şartlarda enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde duyurur. Ancak 3 Ağustos 2025 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, Temmuz ayı TÜFE verileri ve buna bağlı olarak 12 aylık ortalama, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna açıklanacak.

Bu açıklamayla birlikte, Ağustos ayında kira kontrat süresi dolacak olan ev ve işyerleri için uygulanabilecek kira artış tavan oranı kesinleşmiş olacak.

Temmuz kira zammı ne kadardı?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak gerçekleşti.

Bu oranlar doğrultusunda, ev ve iş yerlerine uygulanabilecek kira zam oranı yüzde 43,23 olarak duyuruldu. Böylece, kira kontrat süresi Temmuz ayında dolan mülk sahipleri, kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yapabileceklerdi.