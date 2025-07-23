Wall Street boğasının tahmini: S&P 500 neden yükselecek?

Harvey, Wall Street’in en iyimser tahminlerinden birine imza attı. Bloomberg’e yaptığı açıklamada bu yükselişin arkasındaki temel nedenleri madde madde şöyle sıraladı:

Yapay zeka rallisi: Mega ölçekli teknoloji hisseleri, güçlü bilançolar ve yüksek kar marjlarıyla yükselişini sürdürüyor. Harvey’e göre yapay zeka trendi, geçici bir balon değil, kalıcı bir yatırım teması olacak.

Birleşme ve satın almalardaki hareketlilik: Şirket birleşmeleri yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre yüzde 11 arttı. Bu hareketlilik piyasayı desteklemeye devam ediyor.

Tüketici harcamaları güçlü: Amerikalı tüketiciler, artan fiyatlara rağmen harcamaya devam ediyor. Perakende satışlar beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Faiz indirimi beklentisi: Fed’in 2025 sonuna kadar 2-3 faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu da piyasalar için olumlu bir sinyal olarak görülüyor.

Harvey, Trump’ın tarifeleri ve Fed Başkanı Powell ile yaşadığı gerilim gibi risklerin geçici olduğunu, piyasanın genel görünümünü değiştirmeyeceğini savundu.

Nisan ayında yaşanan sert düşüşe rağmen Harvey, yıl sonu hedefini değiştirmeyen az sayıdaki stratejistten biri oldu.

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