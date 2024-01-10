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Birleşme ve devralmalara öne çıkan sektör

Türkiye'de geçen yıl 36,8 milyar lirayla en fazla "tarım, ormancılık ve balıkçılık" alanında birleşme ve devralma işlemi yapıldı.

10 Ocak 2024 | 11:26
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Birleşme ve devralmalara öne çıkan sektör

AA muhabirinin, Rekabet Kurumunun 2023 yılına ilişkin Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Rekabet Kurulunun onay verdiği 94 birleşme ve devralma işleminde hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu görülürken, aynı dönemde 3 özelleştirme işlemi incelendi.

Rapora göre, geçen yıl bu işlemlerin hacmi bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 125 artışla 162,6 milyar lira oldu.

Söz konusu işlemler kökeni bakımından incelendiğinde, tüm tarafları Türkiye olan 48'inin toplam değeri 81 milyar 924 milyon lira olarak belirlendi. Tüm tarafları yabancı olan 7'sinin değerinin ise 14 milyar 125 milyon lira olduğu hesaplandı.

İşlem taraflarından en az birinin Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluştuğu 39 işlemin toplam değeri ise 66 milyar 506 milyon lirayı buldu.

Ana faaliyet alanları gruplandırmasına göre, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler bakımından en yüksek işlem hacmi 36,8 milyar lira ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" alanında gerçekleşti. Bu sektörü 34,3 milyar lirayla "ulaştırma ve depolama", 30,1 milyar lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" alanları takip etti.

Faaliyet kollarının alt kategorilerine bakıldığında ise en çok işlem, 11'er birleşme ve devralmayla "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" ve "bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler" alanlarında görüldü. Bu kapsamda, elektrik üretim ve dağıtım sektöründe 17 milyar 381 milyon lira değerinde işlem gerçekleşti. Bilgisayar programlama faaliyetlerindeki işlemlerin değeri ise 5 milyar 734 milyon lira oldu.

Söz konusu faaliyetleri 6'şar işlemle "belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret" ve "belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti" takip etti.

"Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret" alanında 7 milyar 415 milyon liralık, "belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer malların perakende ticaret" alanında ise 5 milyar 740 milyon liralık işlem gerçekleşti.

Bu sektörlerin ardından gelen "motorlu kara taşıtlarının ticareti" faaliyetinde 4 işlem bildirilirken bunların toplam değeri 855 milyon 210 bin lira oldu.

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