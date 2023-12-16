Apple hisseleri bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyelerini aştı ve piyasa değeri yeniden 3 trilyon doların üzerine çıktı.Cuma günü hisseler %0,4 düşüşle 197,27 dolara gerilerken şirketin piyasa değeri 3,066 trilyon doları gördü. Bu rakama göre şirketin değeri dünyanın en büyük ekonomilerinden ilk 6'sı hariç hepsinin GSYİH'sından daha yüksek.

Dünya Bankası'nın 2022 verilerine göre, iPhone üreticisinin piyasa değerinden daha büyük olan ekonomiler ABD (25,5 trilyon dolar), Çin (18 trilyon dolar), Japonya (4,2 trilyon dolar), Almanya (4,07 trilyon dolar), Hindistan (3,4 trilyon dolar) ve Birleşik Krallık (3,07 trilyon dolar).

Yedinci en büyük ekonomi olan Fransa'nın GSYH'si yaklaşık 2,78 trilyon dolar, Rusya'nınki ise yaklaşık 2,24 trilyon dolar. Bloomberg'in haberine göre ise Apple'ın piyasa değeri lüks ürün üreticileri LVMH ve Hermes gibi şirketler tarafından da desteklenen tüm Paris borsasınınkine yakın.