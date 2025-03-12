Eksun Gıda'nın net satış hasılatı 10 milyar TL'yi geçti

Eksun Gıda, 2024 finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınladı. Buna göre şirketin yurt içi satışları 7,8 milyar TL olarak gerçekleşirken toplam ihracat tutarı 2,3 milyar TL oldu. Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir yaptığı açıklamada, “Güçlü yatırım stratejilerimizle büyümemizi sürdürürken Tekirdağ ve Konya fabrikalarımızın toplam un silosu depolama kapasitesini yüzde 11,4 oranında artırarak 11.700 tona çıkardık. Ayrıca dünyanın önde gelen türbin üreticilerinden Nordex Energy ile 14,1 milyon Euro değerinde tedarik sözleşmesi imzalayarak yeşil dönüşüm sürecimizi başlattık” ifadelerini kullandı.

Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarıyla 200’ü aşkın ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, 2024 yılı finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınladı. Türkiye Muhasebe Standartları 29 (TMS) enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan sonuçlara göre net satış hasılatı 10,1 milyar TL olan şirketin brüt kârı 791 milyon TL, brüt kâr marjı ise yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

“Aktif büyüklüğümüz 5 milyar TL seviyesine yaklaştı”

Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Eksim Holding değerleriyle şekillenen kurumsal temellerimiz ve vizyoner bakış açımız doğrultusunda aktif büyüklüğümüz 5 milyar TL seviyesine yaklaştı. Bu performansı şirketimizin istikrarlı gelişim yolculuğunda önemli bir eşik olarak görüyoruz. 2 milyar TL tutarındaki özkaynağımızla sağlam bir sermaye yapısı oluştururken yurt içinde ulaştığımız 7,8 milyar TL satış hacmi ve 2,3 milyar TL tutarındaki ihracat performansımız, hem yerel hem de küresel arenada hız kesmeden ilerlediğimizin en somut göstergeleri oldu” dedi.

“Fabrikalarımızın toplam un silosu depolama kapasitesi 11.700 tona ulaştı”

Eksun Gıda’nın güçlü yatırım stratejisiyle büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Ahmet Demir, “Sektördeki avantajlı konumumuzu pekiştirmek adına Konya fabrikamıza 12 adet un silosu yatırımı gerçekleştirdik. Böylece Konya fabrikamızın un silosu depolama kapasitesini yüzde 34,3 artırarak 4.700 tona ulaştırdık. Tekirdağ ve Konya fabrikalarımızın toplam un silosu depolama kapasitesini ise yüzde 11,4 oranında artırarak toplam 11.700 tona çıkardık” dedi.

Kırklareli’nde bulunan Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ’nin Eksun Gıda bünyesine katılımına da değinen Demir, “Bu yatırımımızla depolama süreçlerimizi ileri teknolojiyle optimize etmeyi hedefliyoruz. Yüksek kalite kontrol ve güvenlik protokolleri, malzemelerin sigortalanması, ihtiyaca yönelik özelleştirilmiş depolama çözümleri ve etkin envanter yönetimiyle operasyonlarımızı daha verimli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil enerji yatırımıyla karbon ayak izimizi düşüreceğiz”

Gıdanın sürdürülebilirliği ve kesintisiz üretim politikaları doğrultusunda gerçekleştirdikleri yenilenebilir enerji yatırımına da değinen Ahmet Demir, “Bu kapsamda, Tekirdağ ve Konya’daki fabrikalarımızın elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 18,9 MW gücündeki rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımı için çağrı mektuplarını aldık. Dünyanın önde gelen türbin üreticilerinden Nordex Group ile 14,1 milyon Euro değerindeki tedarik sözleşmesini de imzalayarak projeyi hayata geçirme sürecini başlattık. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca projemizin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ‘olumlu’ kararı verildi” dedi. Demir, Eksim Holding’in yenilenebilir enerji konusundaki uzmanlığından faydalanarak karbon ayak izini sürdürülebilir bir şekilde düşürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.