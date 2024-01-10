2004 yılında kurulan ESCON Enerji, yirminci yılına önemli hedefler ile başladı. Özellikle 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş ile birlikte başta enerji maliyetleri olmak üzere enerji arzı ve güvenliğine yönelik endişelerin artması ile birlikte enerji verimliliğinin ülkelerin ve şirketlerin öncelikli gündemi haline geldiğini söyleyen ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, yaşanan gelişmelerin enerji verimliliği yatırımlarına yansımasını ve 2024 yılı hedeflerini paylaştı.

“Emisyonları azaltmak hem dünyamızın hem de şirketlerin sürdürülebilirliği için şart”

Enerji verimliliği alanındaki yatırımların artmasındaki önemli diğer bir etkenin de iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha şiddetli hissedilmesi olduğunu ifade eden Ünlü, “Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde belirlenen hedefler de şirketlerin bu alanda kendilerine yeni bir yol çizmeye başlamasını sağladı. Çünkü şirketler emisyonları azaltmanın yalnızca dünyamızın değil işlerinin sürdürülebilirliği için de şart olduğunu, ticaretin bu doğrultuda şekillendiğini açıkça gördü. Bu nedenle 2022 yılı itibarıyla yatırımlar hız kazanmaya başladı. ESCON Enerji olarak biz de bu süreçte gerek deneyimimiz gerekse sunduğumuz hizmetlerin çeşitliliği sayesinde şirketlere yol arkadaşlığı yaptık. Ayrıca iş modelimizi dönüştürerek, işletmeleri karbon nötr hale getirmeye odaklandık. Karbon nötr olmayı hedefleyen şirketler için tek noktadan tüm hizmetleri alabilecekleri (one stop shop) bir adres olduk. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını da özellikle 2023 itibarıyla almaya başladık ve ciromuzu bir önceki yıla göre dolar bazında üç kat artırdık” dedi.

“EPS ile şirketler hiçbir risk almıyor”

Enerji verimliliği kapsamında yapılacak yatırımlar ile enerji tüketiminin yüzde 20 ila 50 arasında azaltılabileceğini belirten Ünlü şöyle devam etti;

“Aslında şirketler bu yatırımları yapma konusunda son derece istekli ancak hem yatırım bütçe sınırlarını hem de uygun finansmana erişim engelini aşamayabiliyorlar. Bu engeli aşmanın yolu ise Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS). Çünkü EPS kapsamında işletmeler sermayelerine dokunmadan, kredi kullanmadan yani sıfır bütçe ile işletmelerinde enerji verimliliğini ve tasarrufunu artıran projeleri hayata geçirebiliyor. EPS kapsamında projenin maliyetini enerji hizmet şirketi olarak biz üstleniyoruz. Dolayısıyla işletmeler, teknoloji, uygulama ve finansman risklerinin hiçbirini almıyor ve yalnızca gelecekte yapacakları tasarruftan vermeyi taahhüt ettikleri pay ile işletmelerini enerji verimliliği yüksek hale getirebiliyorlar. 2008 yılında ülkemizde ilk EPS’yi yapan ve günümüz itibarıyla 46 EPS ile açık ara lider olan bir şirket olarak, işletmeleri enerji verimli hale gelmeye davet ediyoruz.”

“Orta Doğu ve Avrupa’da büyüyeceğiz”

2024 hedeflerini de anlatan Ünlü, şunları söyledi:

“Bu yıl itibarıyla iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ağırlık vereceğiz. Bu zamana kadar Avrupa’dan Güney Asya’ya toplam 12 ülkede hizmet verdik. Bu yıl ise yurt dışında önceliğimiz Orta Doğu ve Avrupa olacak. Orta Doğu’da yakın zamanda yeni iş birliklerine imza atacağız ve o bölgede bir ofis açacağız. Avrupa’da ise uzun yıllardır hizmet verdiğimiz Ukrayna’daki çalışmalarımızı, geçtiğimiz aylarda verdiğimiz distribütörlük ile yeniden hızlandırmaya başladık. Bu yıl ayrıca Romanya’da bir ofis açmayı planlıyoruz. Yurt dışında katılacağımız fuar ve etkinlikler ile pazar yaratmayı hedefliyoruz. Tüm bunların neticesinde 2024 yılında gelirimizin yüzde 25’ini, üç yıl içinde ise yüzde 50’sini yurt dışından elde etmeyi hedefliyoruz. Bu yılki büyüme hedefimizi ise dolar bazında bir buçuk kat olarak belirledik.”

Geçtiğimiz yıl Ar-Ge merkezi kurduklarını hatırlatan Ünlü, burada geliştirdikleri yeşil ve dijital dönüşüm odaklı teknolojileri ürünleştirerek bu yıl itibarıyla yurt içine ve uluslararası pazara sunmayı hedeflediklerini de söyledi.

