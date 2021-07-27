Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin ‘AA(tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan ‘AAA(tur)’a çıkarttı.

Migros’tan yapılan açıklamaya göre, şirketin not görünümü “durağan” olarak belirlendi.

Fitch Ratings, raporunda Migros’un borçluluğunun azaltılması ve FX riskinin kapatılmasının neticesinde şirketin finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkili olduğunu ifade etti.

Ayrıca tüketici harcamalarının dalgalandığı zamanlarda gelir ile marjların korunması ve sürdürülebilir pozitif serbest nakit akımı yaratılması da kredi notunu destekleyen unsurlar olarak açıklandı. Rapora göre Migros’un kredi notu, gıda perakende sektöründeki pozisyonu ve rekabetçi baskılara karşı direnç sağlayan, dijital dönüşümü gerçekleştirerek kendine özgü değer yaratma gücünü yansıtıyor.

Raporda, Migros’un kapatılan kur riski, borçluluğu azaltma konusunda gösterdiği güçlü irade ve bunu açıkça ortaya koyması, gerçekleştirilen varlık satışlarının borçluluğun azaltılmasında kullanılması, Migros’u sektörde farklılaştıran, kendine özgü değer yaratma becerisi, güçlü online operasyonları, markalı ürün tedarikçileri ile olan kuvvetli ilişkileri, geniş ve rekabetçi fiyatlı ürün çeşidi ve serbest nakit akımı yaratmadaki kabiliyeti kredi notuna ilişkin destekleyici faktörler olarak sayıldı.