Evlere sipariş uygulaması Getir’in Kurucusu Nazım Salur, “Getir markasıyla Londralılara mutluluk getirmeye başladık. Hizmete başladığımız ilk birkaç günde Londra’daki kullanıcılarımızdan çok güzel yorumlar aldık.” dedi.

Son dönemde uluslararası yatırımcıların dikkatlerini üzerine çeken, Türkiye’nin yıldızı yükselen teknoloji girişimi Getir’in Kurucusu Salur, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2015 yılından bu yana Getir’in Türkiye’de market ürünlerini 10 dakikada kullanıcılarıyla buluşturduğunu belirten Salur, “Kurulduğumuz günden bu yana en büyük hedeflerimizden biri de Getir adıyla yurt dışında faaliyet göstermek oldu. Bu hedefimizin ilk adımını Londra’da attık ve Getir markasıyla Londralılara mutluluk getirmeye başladık. Getir ismini, yani bu iki heceli Türkçe kelimeyi gittiğimiz ülkelere sevdirmeyi arzuluyoruz.” İfadelerini kullandı.

Salur, Londra’da şu an 5 depo ile en merkezi olan 1. bölgenin tamamında ve 2. bölgenin de yüzde 80’ini kapsayan bir alanda hizmet verildiğini belirterek, gelecek aylarda toplam depo sayısını 20’nin üzerine çıkararak 3. ve 4. bölgelere de hizmet vermeyi planladıklarını söyledi.

1.500’den fazla ürün 10 dakikada kapıda

Getir’in İngiltere’de, Türkiye’de olduğu gibi haftanın 7 günü sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar hizmet verdiğini belirten Salur, “1.500’den fazla market ürününü dakikalar içinde Londra’daki kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz.” ifadesini kullandı.

İnsanların yolda çok vakit geçirdiği, yoğun trafiğe sahip şehirlerin Getir’in iş modeline çok uygun olduğunun altını çizen Salur, “Londra da bu şehirlerden bir tanesi. Salgın dönemine rağmen hedeflediğimiz tarihte büyük bir heyecanla Londra’daki faaliyetlerimize başladık.” dedi. Getir’in Londra’da şu anda 100’ü aşkın çalışanıyla hizmet verdiğini belirten Salur, bu sayının hızlıca bini geçeceğini söyledi.

Getir’i Londra’da farklı kılan özellikler

Salur, “Getir bir benzeri olmayan, ilk ve orijinal bir iş fikri. Teknolojik altyapımızın bize sağladığı hızımız ile biz kullanıcılarımıza zaman satıyoruz. Getir’in farkı yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sürede kullanıcılarına market ürünlerini ulaştırması.” dedi.

Londra’da online market alışverişi hizmeti veren şirketlerden bazılarının ürünlerini çeşitli marketlerden temin ettiğini belirten Salur, “Bu da zaman zaman ürünlerin eksik veya yanlış gelmesine sebep oluyor.” şeklinde konuştu.

Bazı şirketlerinde ileri tarihli teslimat hizmeti verdiğini belirten Salur, “Bu da kullanıcıların ihtiyaç duyduğu anda hizmet alamaması anlamına geliyor. Getir uygulaması ise seçilen ürünleri eksiksiz olarak, kendi depolarından, en hızlı şekilde kullanıcısına ulaştırıyor. Hizmete başladığımız ilk birkaç günümüzde Londra’daki kullanıcılarımızdan çok güzel yorumlar aldık.” dedi.

Yılın ilk yarısında Avrupa’da 3 ülkede olma hedefi

Salur, Londra’da hızlı ve güvenilir siparişin kilit önemdeki iş modelini ise, “Londra’da kendimize ait depolarda, yine bize ait stokları yöneterek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ürün bazında ise uluslararası markaların yanı sıra İngiltere’nin yerel markaları ile de çalışıyoruz.” şeklinde açıkladı.

Salur, “Şu anda Londra’da 5 depomuzdan 1. ve. 2. bölgedeki kullanıcılarımıza ulaşıyoruz. Gelecek aylarda depo sayımızı 20’nin üzerine çıkararak 3. ve 4. Bölgelere de hizmet vermeyi planlıyoruz. Buna ek olarak, yılın ilk yarısında Avrupa’da 3 ülkede olacağız.” yorumunu yaptı ve Getir’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki çalışanların iyi şartlarda ve mutlu çalışmasının öncelikleri olduğunu hatırlatarak hizmete başladıkları günden bu yana Londra’da saatlik geçim ücretinin üstünde bir ücretle çalıştıklarının altını çizdi.

Salur, “İngiltere, e-ticarette penetrasyonun en yüksek olduğu ülkelerden biri. Türkiye’de milyonlarca aktif kullanıcımız var. İngiltere’de de en kısa zamanda milyonlarca kullanıcıyı Getir ile tanıştırma hedefindeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.