Gürmak Demiryolu, kendi enerjisini üretebilir hale geldi

Yedi sektörde yirmiden fazla şirketiyle faaliyet gösteren Gürsoy Grup; sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketi Gürmak Demiryolu ile yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdi.

Şirket, tüm tesislerinin elektrik ihtiyacını GES projesi ile karşılayarak çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım attı.

Ray bağlantı sistemi markası Gürmak Demiryolu, uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında önemli projelere imza atıyor. TCDD başta olmak üzere, dünyanın 40’a yakın ülkesine ihracat gerçekleştiren Gürmak Demiryolu, GES projesi ile İstanbul ve Çankırı’da kurulu 3 tesisinin yıllık 15 milyon+ KW/saat elektrik tüketimini tamamen temiz enerji ile karşılayarak, çevresel etkiyi azalttı.

Gürmak Demiryolu’nun GES Projesi kapsamında, 13.106 metrekarelik tesis çatı alanında 5.052 güneş paneli kullanıldı. Ayrıca, tarıma elverişsiz olan 150.000 metrekarelik alanda 25.343 güneş paneli daha kuruldu. Bu adımların sonucunda, 26.5 milyon KW/saat üretimi gerçekleştirilerek tüm tesislerin elektrik ihtiyacı temiz enerji kaynaklarıyla karşılanmaya başlandı.

Bu verimlilik toplamda; 1.230.440 kg/yıl CO2 salınımına ve 2.379.352 km katedilen yola eşit.