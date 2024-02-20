İngiliz The Guardian gazetesi Londra'daki Nusr-Et Steakhouse'u haberleştirdi. The Guardian, haberinde "En pahalı bifteği için yaklaşık 700 Sterlin talep ediyor olabilir, ancak şef Salt Bae'nin Londra'daki restoranı bile artan enerji faturaları nedeniyle ısıtmayı kapatmak zorunda kaldı" yorumunu yapıyor. Haberde özetle şu ifadeler yer almış:

1 "Karında bir sıçrama var ama..." "Knightsbridge'deki Park Tower otelinde yer alan ve 680 sterlinlik wagyu striploin ya da 630 sterlinlik dev tomahawk bifteği gibi pahalı yemekleriyle tanınan Nusr-Et et lokantası, karında bir sıçrama kaydetmesine rağmen maliyetleri düşürmek için çaba sarf ediyor"

2 Satışlarda yüzde 66 artış var "Asıl adı Nusret Gökçe olan Türk kasap Salt Bae tarafından kurulan şirket, bu hafta sunduğu raporlarda 2022 yılında vergi öncesi kârın %44 artarak yaklaşık 3,3 milyon sterline yükseldiğini, satışların ise neredeyse %66 artarak 13,6 milyon sterline ulaştığını belirtti"

3 'Altın kaplamalı tek ürün' 2021'de açılan restoran, son yıllarda fiyatlarını düşürdü ve hayat pahalılığı krizi sırasında 1.450 sterlinlik altın kaplı biftek gibi imza ürünlerinden vazgeçti. Bir zamanlar yaldızlı etlerle ışıldayan menüde şu anda altın kaplı tek ürün 50 sterlinlik fıstıklı baklava"

4 Isıtmanın kapatılması, operasyonel tasarruflar "Grup, "kapanıştan sonra veya ısıtma talebinin daha düşük olduğu yoğun saatlerde merkezi ısıtmanın kapatılması" gibi çabalarla "operasyonel düzeyde enerji verimliliğini artırmaya çalıştığını" söylüyor"

5 Hava perdesi "Rapora göre restoran ayrıca LED ışıklarını ve "enerji tasarrufu yalıtımını" yeniledi; soğuk havanın içeriye sızmasını önleyen bir cihaz olan "hava perdesinin" kullanıldığı saatleri kısıtladı.

6 Faturalardaki artış "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle enerji fiyatları 2022 yılında yükseldi. İşletmeler faturalardaki artışa karşı koymaya çalışıyor"