"Kalıcı başarı, içsel kapasitenin güçlendirilmesiyle mümkün”

Birçok firma artık yalnızca üretime değil, aynı zamanda süreç yönetimi, insan kaynağı ve enerji verimliliğine de odaklanmak zorunda. Pozitif Güç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayas, “Bugünün rekabet ortamında kalıcı başarı, içsel kapasitenin güçlendirilmesiyle mümkün” dedi


Ekonomide dengelerin hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artan maliyetler, verimlilik baskısı ve dijitalleşme zorunluluğu, Türkiye’deki şirketlerin yönetim anlayışını kökten değiştiriyor. 

Pozitif Güç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayas, “Bizim işimiz sadece hizmet sunmak değil. Asıl hedefimiz, kurumların kendi iç sistemlerini güçlendirmelerine yardımcı olmak. Bugünün rekabet ortamında kalıcı başarı, içsel kapasitenin güçlendirilmesiyle mümkün” dedi.

Pozitif Güç’ün son dönemdeki odağı, Türkiye’de hızla yükselen yeşil istihdam ve verimlilik gündemleriyle kesişiyor. Muraz Ayas “Pozitif Güç’ün özellikle dijital bordro sistemleri, SGK teşvikleri ve enerji verimliliği alanında geliştirdiği çözümler, şirketlerin hem operasyonel yükünü azaltıyor hem de sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor” diyor.

