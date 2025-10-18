ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 59.97 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.51 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Banka sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.77 azalışla 10,209 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 244 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 107.89 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 33.12 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 90.99 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -153.90 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10,351 ve 10,494 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,060 ve 9,911 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.97 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 105.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 97.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 119.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 97.00-95.50

Satım aralığı: 119.00-129.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



GÜÇ KAYBEDİYOR

557.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 500.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 527 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 500.00-480.00

Satım aralığı: 545.00-545.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.161 puan arttı.



COCA COLA İÇECEK



İZLENMELİ

45.44 - 48.76 aralığında hareket eden hisse 47.48 seviyesinin altında kapanışlarda 46.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 49.09 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 46.00-45.75

Satım aralığı: 46.75-48.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.08

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.044 puan arttı.



ÇİMSA



GÜÇ KAYBEDİYOR

43.52 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 40.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 42.02 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 40.25-40.25

Satım aralığı: 44.50-46.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 18.61 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 16.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 17.48 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.50-15.80

Satım aralığı: 17.60-17.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



FORD OTOSAN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

94.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 88.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 92.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 97.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 88.00-87.00

Satım aralığı: 97.00-103.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 152.7 seviyesinin altındaki kapanışlar, 144.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 152.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 168.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 144.00-140.00

Satım aralığı: 168.00-174.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.073 puan azaldı.



KOZA MADENCİLİK



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 92.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 78.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 86.35 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 78.50-76.00

Satım aralığı: 86.50-94.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.028 puan arttı.



KOZA ALTIN



GÜÇ KAYBEDİYOR

25.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 23.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 24 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.30-22.20

Satım aralığı: 25.00-24.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.026 puan arttı.



MAVİ GİYİM



İZLENMELİ

36.72 - 40.06 aralığında hareket eden hisse 39.16 seviyesinin altında kapanışlarda 37.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 39.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 39.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 37.00-36.75

Satım aralığı: 38.00-40.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



MİGROS TİCARET



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 452.75 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 407.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 450.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 407.50-400.00

Satım aralığı: 450.00-462.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



TURKCELL



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 94.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 91.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 97.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 91.00-87.00

Satım aralığı: 97.50-96.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.052 puan azaldı.



TEKFEN HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 77 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 85.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 69.50-69.50

Satım aralığı: 85.00-93.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.095 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 255.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 247.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 262.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 247.00-244.00

Satım aralığı: 262.50-267.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.039 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 48.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 48.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 51.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.50-43.00

Satım aralığı: 51.00-53.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 99.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 95.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 105.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 95.50-95.50

Satım aralığı: 105.00-109.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 22.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 25.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.20-19.60

Satım aralığı: 25.00-26.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.