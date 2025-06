Murat Ülker babasını anlattı: 'Bize hep şunu öğretti...'

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in ilk kuşak sanayicilerinden ve Türkiye'nin öncü girişimcisi Sabri Ülker için holdingin Çamlıca Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker başta olmak üzere Ülker ailesi ile Yıldız Holding ve şirketlerinden yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

Açıklamaya göre Prof. Dr. Ali Atıf Bir moderatörlüğünde "Sabri Ülker'in Hayatı" başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşide, merhum Sabri Ülker'in Kırım'dan Türkiye'ye göç ettikten sonra başlayan girişimcilik yolculuğu, iş ahlakına verdiği önem, Ülker markasıyla sektörde hayata geçirdiği ilkler ve aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılmasına öncülük ettiği değerler ele alındı.

Sabri Ülker'in Topkapı fabrikasında uzun yıllar çalışmalarını yürüttüğü oda; orijinal eşyaları ve dekorasyonu korunarak taşındığı Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde ziyarete açıldı.

- "Attığımız her adımda Sabri Ülker'in mirasına sahip çıkıyoruz"

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Murat Ülker, babası Sabri Ülker’in hayat felsefesini anlatarak, "Babam bize en çok şunu öğretti; bıkmadan, usanmadan, dürüst ve kaliteli çalışırsan başarı zaten gelir. Her zaman işe saygı duymayı, emeğe kıymet vermeyi, insana değer vermeyi öğütledi ve çok çalışmaya inandı. Hep 'insanlardan beklediğin işi önce kendin yap' derdi. Ben kamyon yüklemekten üretim hattında çalışmaya, kaliteden satın almaya kadar her aşamada yer aldım. Bu bana sadece işi değil, sorumluluk almayı ve birlikte yol yürümeyi öğretti." ifadelerini kullandı.

Sabri Ülker'in "Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır." dediğini anımsatan Ülker, en çok çocukların "Bisküvici Dede"si olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ülker, babası Sabri Ülker'in kurduğu markanın artık global arenada olduğunu ve tüm Türkiye'nin iftihar ettiği marka konumuna yükseldiğini kaydederek, "Babamın en çok inandığı şey şuydu; mutlu et, mutlu ol. Biz Yıldız Holding'de her gün onun değerlerini yaşatmaya, mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Babamı her zaman sevgi, özlem ve minnetle anıyorum." açıklamasında bulundu.

- "Aynı hassasiyet ve değerlerle yolumuza devam ediyoruz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü de birlikte çalıştıkları yıllarda her çarşamba günü toplantılar yaptıklarını hatırlatarak, "Bu toplantıların ilk gündem maddesi daima müşteri şikayetleri olurdu. Nerede bir sorun yaşandıysa, nasıl çözüldüğünü detaylarıyla konuşurduk. Sabri Bey, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi her şeyin önünde tutardı. 'Mutlu et, mutlu ol' anlayışıyla hareket eder, hep bize de bunu öğütlerdi. Biz de bugün onun açtığı yolda, aynı hassasiyet ve değerlerle yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker ise Sabri Ülker'in sadece dedesi olmadığını belirterek, aynı zamanda büyük bir öğretmen olduğunu anlattı.

Ülker, "Yaz aylarında evde olduğum zamanlarda bile, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini görürdüm. Onun disiplinini, çalışma azmini ve işine duyduğu tutkuyu birebir gözlemleyerek öğrendim. Bugün de ondan aldığım bu vizyon, girişimci ruh ve çalışma disiplini yolumu aydınlatıyor, aynı sorumlulukla onun mirasını geleceğe taşımayı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Sabri Ülker'in damadı ve yardımcısı Orhan Özokur da Sabri Ülker'in prensip sahibi kişiliğiyle ailesi ve işi arasında ömrünü geçirdiğini, tevazuyu her zaman ön planda tuttuğunu ifade etti.

Özokur, "İş hayatındaki mücadele azmi, hak ve hukuk anlayışı, rakiplerine dahi dostça yaklaşımıyla bizlere her zaman örnek oldu. Damadı olarak onunla uzun yıllar omuz omuza çalışmaktan her zaman onur duydum. Onun emanetini, aynı sevgi ve bağlılıkla yaşatmayı sürdüreceğimize gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "İleri görüşlü yaklaşımı Ülker'in bugünlere gelmesinde belirleyici oldu"

Etkinlikte, Sabri Ülker ile uzun yıllar mesai yapan yakın çalışma arkadaşları ve dostları da anılarını paylaştı.

Necdet Buzbaş, Sabri Ülker'in kaliteye ve sürekli öğrenmeye büyük önem verdiğini belirterek, "Dünyada neler olup bittiğini yakından takip eder, yenilikleri not ederdi. Onun vizyonu sayesinde, kalite yönetimi ve üretimde dünya standartlarını yakalamak için büyük adımlar attık. Bugün geldiğimiz noktada bu vizyonun izleri hala yolumuzu aydınlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şener Astan ise Sabri Ülker'in işini tutkuyla sahiplendiğini ve detaylara gösterdiği özenle çevresine örnek olduğunu kaydederek, "Tanıtım ve reklam konusunda da öncüydü; markamızı geleceğe taşıyan adımları cesaretle atmamızı sağladı. Onun ileri görüşlü yaklaşımı, Ülker'in bugünlere gelmesinde belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Zeki Ziya Sözen de Sabri Ülker'den en çok "adaletli paylaşım ve müzakere etiğini" öğrendiğini anımsatarak, onun her zaman dürüst ve hakkaniyetli olmayı, iş ortakları ile güvene dayalı ilişkiler kurmayı öğrettiğini vurguladı.

- "Üretimde ve yatırımlarda en ince detaya kadar düşünürdü"

Rıfat Hassan ise Sabri Ülker'in işin her aşamasına titizlikle hakim olduğunu belirterek, üretimde ve yatırımlarda en ince detaya kadar düşündüğünü, ambalajdan makine yatırımlarına kadar her adımda ülkeye katma değer sağlayacak çözümler geliştirmeye önem verdiğini kaydetti.

Adem Sezer de 33 yıl boyunca Sabri Ülker'den çalışkanlık, zaman yönetimi ve insanlara karşı duyarlılığı öğrendiğini ifade ederek, çalışanlarını ailesi gibi gördüğünü ve yardım isteyen herkese el uzattığını aktardı.

Abdurrahman Çinbaşı ise Ülker'in her çalışanın işini kendi işi gibi sahiplenmesini istediğini hatırlatarak, "Detaylara gösterdiği titizlikle hem üretimde hem maliyet hesaplarında hep en doğrusunu arardı. Bizlere yalnızca işi değil, zamanı yönetmeyi ve sorumluluk almayı da öğretti." değerlendirmesinde bulundu.