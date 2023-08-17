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Şok Marketler ilk yarı rakamlarını duyurdu

ŞOK Marketler yılın ilk yarısında yüzde 93 ile hedeflerinin üzerinde büyüyerek 1,3 milyar lira net kar elde ettiğini duyurdu.

17 Ağustos 2023 | 10:06
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Şok Marketler ilk yarı rakamlarını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, bu yılın ilk 6 ayının finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre ŞOK Marketlerin mağaza sayısı 10 bin 475’e, son 5 yılda çalışan sayısı yaklaşık 27 binden 47 bine yükseldi.

Şirket, 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 93 büyüdü. Satış gelirlerini 45,4 milyar liraya yükselten ŞOK Marketler, bu dönemde 1,3 milyar lira net kar elde etti.

- "ŞOK Marketler olarak birincil hedefimiz müşteri memnuniyeti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2023'ün ilk altı ayını geride bırakırken tüm çalışanlarıyla birlikte ortaya koydukları yoğun emeğin müspet rakamlarla taçlandırılmış olmasından mutluluk duyduklarını aktardı.

Türkiye ekonomisi ve istihdam alanında sağladıkları katkıların kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu bildiren Demirel, şunları kaydetti:

"Bu hedefle daima daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şubat ayında deprem felaketinin yaralarını sararken mağaza açılışlarımıza hız kesmeden devam ettik. Deprem operasyonlarımızı yeniden başlatarak müşterilerimize en hızlı hizmet sunan perakende şirketi olduk. Bu dönemde elde ettiğimiz rakamsal büyüme elbette birincil hedefimiz olan ‘müşteri memnuniyetinin de bir sonucu. Son dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Win sadakat programımızla müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunuyor ve tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Hizmetlerimizi çeşitlendirerek ve kampanyalarımızı artırarak müşterilerimizin daima yanında olmaya devam ederken; mağaza ağımızı genişletmeyi ve istihdama katkı sağlamayı da sürdüreceğiz."

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