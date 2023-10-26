Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, TEB’in 30 Eylül itibarıyla aktif toplamı 355 milyar TL olurken, net kârı 9 milyar 983 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklamada "TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 51,9’unu oluşturdu" denildi.

Açıklamaya göre TEB’in toplam kredileri yılın üçüncü çeyreğinde 184,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 245,1 milyar TL oldu. Açıklamada "2023 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir şekilde devam ettiren TEB’in özkaynakları 33,8 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin çok üstünde, yüzde 19,23 oranında gerçekleşti" denildi.

TEB'den yapılan açıklama şöyle:

Mevduatlarla ilgili olarak tasarrufu ön plana çıkaran TEB, birikimi olan müşterilerini TL mevduatlarda birikim yapmaya teşvik etmeyi sürdürdü. TL Marifetli Hesap ile sunduğu kampanyalarla yılın üçüncü çeyreğinde de tasarruf sahiplerine avantajlı faiz oranları sunarak vadeli mevduatlarının büyümesini sağlarken, bankanın dijital müşteri edinimindeki artış da devam etti.

CEPTETEB Mobil ve İnternet Şubesi ile müşterilerinin günlük bankacılık ihtiyaçlarını 7/24 kesintisiz olarak karşılayan TEB, dijital kanallardan yapılabilen ödeme işlemlerine yenilerini ekleyerek kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı sürdürdü.

Müşterilerine daha fazla finansal esneklik sunmak amacıyla, Açık Bankacılık uygulamasını CEPTETEB Mobil, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB İŞTE Mobil ve Kurumsal İnternet Şubesi’ne dahil ederek, müşterilerinin diğer banka hesaplarını eklemesi durumunda diğer bankalarda bulunan hesaplarına ait bilgileri görüntüleme ve para transferi işlemlerini yapabilmelerini sağladı.

TEB, Açık Bankacılık çatısı altında API’lerle kurulan üçüncü taraf iş birlikleri ve Servis Modeli Bankacılığı kapsamında çeşitli bankacılık ürün ve hizmet API’leri hazırlamaya başladı. Finansal ekosistemin önemli oyuncularıyla yeni iş modellerini belirlemek üzere çalışan TEB, yapacağı iş birlikleriyle son kullanıcılara finansal ihtiyaçlara bulundukları ortamdan doğrudan ulaşmalarını sağlayan katma değerli hizmetler sunmayı hedefliyor.

- TEB yılın üçüncü çeyreğinde kampanyalar hayata geçirdi

TEB, bankacılık faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştiriyor. Bu doğrultuda TEB, yılın üçüncü çeyreğinde de mobilite, döngüsel ekonomi, çevre ve kişisel gelişim olmak üzere dört başlık altında çeşitli kampanyalar hayata geçirdi.

2012'den bu yana TEB Aile Akademisi ile bireylere finansal okuryazarlık eğitimi verilmesini sağlayan TEB, 2023'te 10 farklı sektörden 30’a yakın kurumun 15 bini aşkın çalışanına eğitim vererek etki alanını daha da genişletti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile iş birliği kapsamında, 20 bini aşkın öğretmen, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Platformu (ÖBA) üzerinden dijital finansal okuryazarlık eğitimlerini tamamladı.

TEB Aile Akademisi çatısı altında sunulan eğitimlerin kapsamı daha da geliştirilerek, eylül itibarıyla finansal okuryazarlık eğitimlerine ek olarak "Çevre Hukuku Okuryazarlığı" ve UNICEF iş birliğiyle "İklim Okuryazarlığı" eğitimleri hazırlandı. İklim okuryazarlığı eğitimleriyle bireylere iklim ve iklimin finansal etkileri konularında bilgi verilirken, sürdürebilirlik konusunda bilinç ve farkındalık sağlanması da amaçlanıyor. İlk etapta TEB bünyesinde yeni işe başlayanlara sunulan eğitimlerin önümüzdeki dönemde çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması amaçlanıyor.

TEB, Kadın Bankacılığı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadın işletme sahiplerinin ve girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaya devam ediyor. TEB’in kadın işletme sahiplerine kullandırdığı nakit kredi hacmi 2023’ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın sonuna göre yaklaşık yüzde 60 oranında arttı. 95 bine yakın kadın ortaklı müşterisi bulunan TEB, Kadın Bankacılığı ilk dokuz ayda kadın girişimcilere yaklaşık 4 milyar TL tutarında nakit kredi desteği sağladı. EBRD TurWIB 2’den sağlanan kaynağı deprem bölgesindeki kadın girişimcilerin kullanımına açarak bölgeye özel destek veren TEB, farklı finansman modelleriyle kadın iş sahiplerini desteklemeyi sürdürüyor.

TEB, çiftçiler başta olmak üzere tarım sektöründeki tüm paydaşların finansmana erişiminin kolaylaşması amacıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında TEB, TÜRİB aracılığıyla üretici, tüccar ve sanayicilere sahip oldukları Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) karşılığında finansman desteği sağlarken, bireysel yatırım yapmak isteyen müşterilerine banka hesaplarından ELÜS alış satış imkanı sunuyor.

- TEB’e yılın üçüncü çeyreğinde ödül

TEB, Müşteri Deneyimi alanında altı yıldır düzenlenen ve farklı sektörlerden öncü kurumların katıldığı Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında "Müşteri Her Şeyin Merkezinde" kategorisinde birincilik elde ederek altın ödülün sahibi oldu.

TEB Özel Bankacılık, İngiltere’nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards 2023 kapsamında "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülüne layık görüldü.

TEB, tarımsal birlikler ve fintech iş birliğiyle gerçekleştirdiği projesiyle Global SME Finance Forum’da "Mansiyon" ödülü almaya hak kazandı.