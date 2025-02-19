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İstanbul’da yarın okullar tatil

İstanbul Valisi Davut Gül, 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

19 Şubat 2025 | 16:06
Son Güncellenme: 19 Şubat 2025 | 16:29
İstanbul’da yarın okullar tatil

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı X’te yaptığı açıklamada, yarın kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Vali Gül’ün açıklaması şöyle: 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim

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