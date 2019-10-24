Altına yönelim devam edecek

Ekim 24, 2019 0 Yorum 85 Okunma
Altına yönelim devam edecek

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, yatırımcıların altına, Eurobond’lara ve TL cinsi kısa vadeli enstrümanlara yöneldiğini söylüyor.

Altının alternatif olmayı sürdüreceğini kaydeden Eraslan, “Yatırımcılar risk iştahlarına uygun pozisyon almalılar” diyor.

Eraslan ile hem İş Portföy’ü hem de Barış Pınarı Harekatı ile hareketli günlerden geçen piyasalardaki son gelişmeleri konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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