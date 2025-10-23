VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemelerin yapılma süreci şu şekildedir:

Sonuçların Açıklanması: Burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların VGM tarafından resmi olarak duyurulmasının ardından belli olur.

Hesap Açma İşlemleri: Öğrencilerin, burs ödemelerinin yapılacağı bankada (genellikle Vakıfbank) hesap açma işlemlerini tamamlamaları gerekir.

Ödeme Başlangıcı: Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, burs ödemeleri mümkün olan en kısa sürede öğrencilerin hesaplarına yatırılır.

VGM burslarında öğrencilerin lehine olan önemli bir uygulama, geriye dönük ödeme yapılmasıdır:

İlk Burs Ödemesi, bursun başlangıç ayı olan Ekim ayından itibaren, ödemenin yapıldığı aya kadar olan tüm ayların tutarını toplu olarak içerir.

Yani, sonuçlar Aralık ayında açıklanırsa, ilk ödemede Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait toplam burs miktarı öğrencinin hesabına tek seferde yatırılır.