VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları

İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvuruları 15 Ekim 2025 tarihinde sona erdi. 2025 – 2026 eğitim yılında yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 Ekim'de başladı.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak sağlanan yükseköğrenim bursları için başvuru süreci, Ekim ayı sonunda sona erecektir.
Önemli Başvuru Detayı:
Başvuru Bitiş Tarihi: 2025-2026 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları, 31 Ekim 2025 Perşembe günü sona erecektir.
Yükseköğrenim (ön lisans ve lisans) bursu için başvurmak isteyen öğrencilerin, bu tarihe kadar başvurularını VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda tamamlamaları gerekmektedir.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında resmi bir duyuru olmamakla birlikte, geçmiş yıllardaki takvim göz önüne alındığında bir beklenti oluşmuştur.
Geçmiş yıllar incelendiğinde, yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım ayının sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı tespit edilmiştir.
Bu nedenle, 2025-2026 eğitim yılı için de burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içerisinde (Kasım sonu) duyurulması beklenmektedir.
Kesin sonuç açıklama tarihi, başvuru değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından VGM'nin resmi internet sitesi (www.vgm.gov.tr$) üzerinden yapacağı duyuru ile netleşecektir. Öğrencilerin güncel ve doğru bilgi için bu resmi kanalı takip etmeleri önemlidir.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemelerin yapılma süreci şu şekildedir:
Sonuçların Açıklanması: Burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların VGM tarafından resmi olarak duyurulmasının ardından belli olur.
Hesap Açma İşlemleri: Öğrencilerin, burs ödemelerinin yapılacağı bankada (genellikle Vakıfbank) hesap açma işlemlerini tamamlamaları gerekir.
Ödeme Başlangıcı: Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, burs ödemeleri mümkün olan en kısa sürede öğrencilerin hesaplarına yatırılır.
VGM burslarında öğrencilerin lehine olan önemli bir uygulama, geriye dönük ödeme yapılmasıdır:
İlk Burs Ödemesi, bursun başlangıç ayı olan Ekim ayından itibaren, ödemenin yapıldığı aya kadar olan tüm ayların tutarını toplu olarak içerir.
Yani, sonuçlar Aralık ayında açıklanırsa, ilk ödemede Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait toplam burs miktarı öğrencinin hesabına tek seferde yatırılır.