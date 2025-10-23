Yurt Kayıt İşlemi ve Ödeme Süreci

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına ek yerleştirme veya normal süreçte yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları için izlemeleri gereken adımlar ve önemli detaylar şunlardır:

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin yurt kayıtlarını kesinleştirmek için öncelikle İlk Kayıt Ücretini ödemeleri gerekmektedir.

1. İlk Kayıt Ücreti Neleri Kapsar?

Bu ücret, iki temel bileşenden oluşmaktadır:

Güvence Bedeli: Yurtlarda meydana gelebilecek hasar veya eksikliklere karşılık alınan teminat bedelidir.

Gün Bazında Yatak Ücreti: Öğrencinin yurtta kalacağı süreye göre hesaplanan peşin yatak ücretini içerir.

2. Kayıt Tamamlama Adımı

Öğrenciler, İlk Kayıt Ücretini ödedikten sonra kayıt işlemini tamamlamak için:

e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapmalıdır.

e-Devlet'te yer alan Taahhütnameyi onaylamalıdır.

Bu adımla birlikte yurt kayıt işlemi resmen tamamlanmış olur.

Destek ve İletişim

Kayıt sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyacı olan öğrenciler, aşağıdaki kanallar aracılığıyla destek talep edebilirler:

Telefon: 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattı.

Sosyal Medya/Çevrimiçi Destek: KYK_Destek hesabı üzerinden.