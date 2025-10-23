Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları belli oldu. Başvurular, 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına yönelik 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek kontenjan (ek yurt) başvuru sonuçları açıklandı.
Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yaptığı başvurular neticesinde, yurt hakkı kazanan adaylar sonuçlarını aşağıdaki adresten sorgulayabilirler:
Sorgulama Platformu: Başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılmıştır.
Sorgulama Ekranı: Adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Devlet'te yer alan "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını görüntüleyebilirler.
KYK EK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
EK YURT KAYITLARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları için tanınan süre bugün (23 Ekim Perşembe) sona eriyor.
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları için son süre bugün (23 Ekim Perşembe) saat 23.00'tür.
Kayıt İşleminin Tamamlanması:
Yurtta barınma hakkını kaybetmemek için öğrencilerin bu süreye kadar iki temel adımı tamamlaması gerekmektedir:
İlk Kayıt Ücretinin Ödenmesi: (Güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içerir)
e-Devlet Taahhütnamesinin Onaylanması: Ödemenin ardından e-Devlet Kapısı üzerinden taahhütnamenin onaylanması şarttır.
Uyarı: Belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini (ücret ödeme ve taahhütname onayı) tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacaktır. Yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu son saati kesinlikle kaçırmaması gerekmektedir.
Yurt Kayıt İşlemi ve Ödeme Süreci
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına ek yerleştirme veya normal süreçte yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları için izlemeleri gereken adımlar ve önemli detaylar şunlardır:
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin yurt kayıtlarını kesinleştirmek için öncelikle İlk Kayıt Ücretini ödemeleri gerekmektedir.
1. İlk Kayıt Ücreti Neleri Kapsar?
Bu ücret, iki temel bileşenden oluşmaktadır:
Güvence Bedeli: Yurtlarda meydana gelebilecek hasar veya eksikliklere karşılık alınan teminat bedelidir.
Gün Bazında Yatak Ücreti: Öğrencinin yurtta kalacağı süreye göre hesaplanan peşin yatak ücretini içerir.
2. Kayıt Tamamlama Adımı
Öğrenciler, İlk Kayıt Ücretini ödedikten sonra kayıt işlemini tamamlamak için:
e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapmalıdır.
e-Devlet'te yer alan Taahhütnameyi onaylamalıdır.
Bu adımla birlikte yurt kayıt işlemi resmen tamamlanmış olur.
Destek ve İletişim
Kayıt sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyacı olan öğrenciler, aşağıdaki kanallar aracılığıyla destek talep edebilirler:
Telefon: 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattı.
Sosyal Medya/Çevrimiçi Destek: KYK_Destek hesabı üzerinden.