Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden öğrenilir?

Adalet Bakanlığı'nın 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında aldığı infaz ve koruma memuru (İKM), zabıt katibi ve diğer kadrolara ilişkin personel alımı başvurularının sonuçları için geri sayım devam ediyor. Başvurularını tamamlayan on binlerce aday, Bakanlık ve ilgili kurum olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) gelecek son dakika açıklamasını beklemektedir.

ADALET BAKANLIĞI İKM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı'nın 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında aldığı infaz ve koruma memuru (İKM), zabıt katibi, hemşire ve diğer kadrolara yönelik 3.500 personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin güncel durum aşağıdaki gibidir:

Sonuç Durumu: Başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı.

Beklenen Açıklanma Tarihi: Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar duyurulması beklenmektedir.

ADALET BAKANLIĞI İKM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

Sorgulama Adresi: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan cte.adalet.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

Adayların, sınavlara (sözlü veya uygulamalı) davet edilecek isimlerin yer aldığı bu duyuruyu yakından takip etmeleri gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı'nın 3.500 sözleşmeli personel alımı kapsamında istihdam edilecek kadro dağılımı ve sayıları şu şekildedir: