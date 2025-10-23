İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.Program kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 100 bin öğrenciye 20.000 TL tutarında burs desteği sağlanacaktır.
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB tarafından 2025-2026 dönemi burs başvuru sonuçlarının kesin açıklanma tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.
Ancak geçmiş yıllardaki takvimler ve değerlendirme süreçleri dikkate alındığında, sonuçların açıklanması için öngörülen dönem şöyledir:
Burs sonuçlarının genellikle başvuruların tamamlanmasından sonraki süreçte, Aralık ayının ortalarına doğru (tahmini olarak 16-17 Aralık civarı) açıklanması beklenmektedir. (Geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da biten başvuruların sonuçları 31 Aralık'ta açıklanmıştı.)
2025 İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir?
Sonuçlar açıklandığında, adaylar burs durumlarını aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabileceklerdir:
İBB Genç Üniversiteli Resmi Sayfası: gencuniversiteli.ibb.istanbul
İstanbul Senin Uygulaması
153 Çözüm Merkezi
Kesin tarih ve ödeme takvimi, İBB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak resmi duyuru ile netleşecektir.
İBB bursu ne kadar?
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için sağlanan ve 100 bin öğrenciye $20.000 \text{ TL}$ tutarında verilecek olan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvurularının tamamlanmasının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemektedir.
Burs Programı Özeti:
|Detay
|Bilgi
|Destek Miktarı
|20.000 TL
|Öğrenci Sayısı
|100.000 öğrenci
|Başvuru Durumu
|Tamamlandı