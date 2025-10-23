İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB tarafından 2025-2026 dönemi burs başvuru sonuçlarının kesin açıklanma tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.

Ancak geçmiş yıllardaki takvimler ve değerlendirme süreçleri dikkate alındığında, sonuçların açıklanması için öngörülen dönem şöyledir:

Burs sonuçlarının genellikle başvuruların tamamlanmasından sonraki süreçte, Aralık ayının ortalarına doğru (tahmini olarak 16-17 Aralık civarı) açıklanması beklenmektedir. (Geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da biten başvuruların sonuçları 31 Aralık'ta açıklanmıştı.)