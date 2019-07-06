Anadolu’ya açılıp 2 kat büyüyeceğiz
400 milyon TL’lik ciroya ulaşan Getir, 2019’da yeni projeleriyle öne çıkacak. Şirket, bu yıl Getir Yemek ve Getir Büyük’ü hayata geçirdi.
Getir’in kurucusu Nazım Salur, bu yıl Anadolu’da dört şehre açılmayı ve 2 kat büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.
Getir’in kurucusu Nazım Salur, “İnsanlar her ihtiyaçları için ayrı bir uygulama istemiyor.
Dolayısıyla biz Getir’i hayatın içinde birçok ihtiyacı karşılayabilecek bir süper aplikasyon olarak konumlandırıyoruz” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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