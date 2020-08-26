Temelleri 2000 yılından atılan Sora Kozmetik, ‘Bebak’, ‘Morfose’ ve ‘Alix Avien’ markalarını bünyesine katarak büyümesini sürdürüyor. 100’ün üzerine ülkeye ihracat yapan Sora Kozmetik’in AR-GE Merkezi Direktörü Betül Nur Balkaş, “Güçlü ve efektif ihracat ağı çözümlerini AR-GE başarımız sayesinde gerçekleştiriyoruz” diyor

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Türkiye’de yaklaşık 30 milyar TLlik pazar büyüklüğüne sahip olan kozmetik ve kişisel bakım, ekonomik gelişmelere bağlı olarak, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor. 180 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör, 120 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu alanda faaliyet gösteren pek çok şirket var.

Temelleri 2000 yılında atılan Sora Kozmetik de onlardan biri. 2010 yılında ‘Bebak’, 2016 yılında ‘Morfose’ ve 2019 yılında ise ‘Alix Avien’ markalarını bünyesine katan Sora Kozmetik, 20 kişiden olaşan AR-GE ekibiyle yeni ürün geliştirmeye odaklanmış durumda.

100’ü aşan ülkede kozmetik dükkanlarına, zincir market ve toptancılara ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Sora Kozmetik AR-GE Merkezi Direktörü Betül Nur Balkaş, “Müşterilerimize hızlı ve etkili çözümler üreterek iş geliştirme aşamalarına destek oluyoruz. Güçlü ve efektif ihracat ağı çözümlerini AR-GE başarımız sayesinde gerçekleştiriyoruz” diyor.

Betül Nur Balkaş’a şirketin AR-GE stratejilerini sorduk.

AR-GE merkeziniz hakkında bilgi verir misiniz?

Sora Kozmetik AR-GE Merkezi (SARGEM) 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘AR-GE Merkezi’ ünvanını aldı. Kozmetik sektöründe AR-GE Merkezi ünvanını alan ilk kozmetik firmalarından biri oldu. 20 nitelikli personelin çalıştığı SARGEM, bünyesinde TÜBİTAK projeleri ve AR-GE merkezi projelerini yürütüyor.

AR-GE merkezinde istihdam konusunda dikkat ettiğiniz özellikler nelerdir?

Ben öncelikle gözlerdeki enerjiye, isteğe ve heyecana bakıyorum. Heyecan olmadan hiçbir işin yeterince başarılı olmayacağına inananlardanım. Kozmetik araştırmaları konusunda enerjisi yüksek, kendisini sürekli geliştiren ve yenilikçi bakış açısına sahip olduğuna inandığımız adaylara, insan kaynakları departmanı ile birlikte kişisel karakter analizleri ve bilim sınavı uygulaması yapıyoruz. İstek, karakter ve bilimsel yetkinlik açısından sonuçları değerlendirip kararlarımızı netleştiriyoruz.

AR-GE çalışmaları şirket için ne kadar önemli?

AR-GE çalışmaları şirketimizin temel taşlarından birisi. İKMİB’in ihracat verilerine göre ‘kişisel bakım’ dalında her yıl önemli derecelere girmekteyiz. ABD, Almanya, İngiltere ve Kolombiya’da yetkili ofislerimiz bulunuyor. Beş kıtada sayıları 100’ü aşan ülkede, yerleşik kozmetik dükkanlarına, zincir market ve toptancılara ihracat gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize hızlı ve etkili çözümler üreterek iş geliştirme aşamalarına destek oluyoruz. Bu kadar güçlü ve efektif ihracat ağı çözümlerini AR-GE başarımız sayesinde gerçekleştiriyoruz.

Kozmetik sektöründe AR-GE’nin önemine ilişkin değerlendirmeleriniz neler?

Kozmetik sektöründe trendler çok hızlı değişmekte. Bu dinamik ve değişken yapıya ayak uydurup beklentileri en üst düzeyde karşılamak için yurtiçi ve yurtdışındaki çok sayıda kongre, fuar ve etkinliğe katılım sağlayıp sektörün nabzını her an yerinde dinleyip ona uygun çalışma ve yönlendirmeler yapmaktayız. Yenilikçi projelerimiz için uzun literatür araştırmaları sonucunda ürün ve formül geliştirme çalışmalarına başlamaktayız. Sektörün ihtiyaçlarını görebilmek ve performansta sürekliliği sağlamak nitelikli AR-GE faaliyetleri sayesinde mümkün olmakta.

AR-GE merkezinizin faaliyet alanı içinde neler var?

AR-GE merkezimizin bünyesinde tüm kozmetik ürünlerin yeni formülasyon geliştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Müşteri odaklı projelerimiz ile müşterilerimizin talebi doğrultusunda özel kozmetik formülleri de geliştirmekteyiz. Bununla birlikte SARGEM bünyesinde hayata geçirdiğimiz özel bir proje olan SARGEM Academy ile AR-GE merkezi personelinin sürekli gelişimine fırsat tanıyoruz.

SARGEM Academy, kozmetik biliminde özel olan konular hakkında araştırmalar yapıp, belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz beyin fırtınalarında bu konuları tartışabildiğimiz bir bilim kulübü uygulaması. Akademisyenler ile bir araya gelerek sektör ve dönemin ihtiyaçlarına yönelik görüşmelerde bulunuyoruz.

Üniversitelerin bahar şenliklerine, kongrelerine katılıp etkinlik ve seminerler verdiğimiz çok yönlü kişisel ve teknik gelişim uygulaması olan SARGEM Academy, bünyesindeki personellerin işine olan bağlılığı ve mutluluğunu da doğrudan etkilemekte.

Merkezin kuruluşunda yapılan yatırım miktarı nedir?

Faaliyetine 2017’nin ikinci çeyreğinde başlayan Sora Kozmetik AR-GE merkezi 2017 yılında yaklaşık 500 bin TL yatırım yapılarak kuruldu. Günümüz koşullarında geliştirilen teknolojiler ve imkan doğrultusunda SARGEM’e ayrılan toplam bütçe bugün 3 milyon 500 bin TLnin üzerine çıkmış durumda.

AR-GE merkezinizden yılda kaç ürün çıkartıyorsunuz?

Kendi markalarımızın tamamını göz önüne alırsak yaklaşık 4 bin çeşit ürünümüz bulunuyor. Bu ürünlerimize fason markalarımız için geliştirdiğimiz ürünlerimizi de eklersek bir yılda 6 binden fazla ürün çeşidi üretmekteyiz. Yıllık üretim miktarımız ise 500 milyonun üzerinde. Gittikçe büyüyen ve gelişen ürünlerimizin tamamı SARGEM imzasını taşıyor.

Cironuzun ne kadarlık bir bölümünü AR-GE’ye ayırıyorsunuz?

SARGEM 2017 yılı itibariyle Sora Kozmetik cirosunun yüzde 0,5′ ini kullanarak faaliyetine başladı.. Sora Kozmetik’in ihracat kapasitesinin artması, bünyemize yeni marka ve ürün çeşitlerinin eklenmesiyle birlikte 2019 yılı itibariyle cirosunun yüzde 0,8 i SARGEM’e ayrıldı. 2020 yılında da bu oran katlanarak devam etmekte.

“GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

Araştırma, geliştirme, bilim ve teknolojinin her aşamasını seven bir ekip olarak yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz. AR-GE merkezi ve TÜBİTAK projelerimiz ile ülkemizde veya dünyada olmayan yenilikçi ürünleri de geliştirmeye çalışıyoruz. Projelerimizden çıkan sonuçları, ulusal ve uluslararası dergilere ve kongrelere gönderip daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz.

TÜBİTAK PROJELERİ

Sürekli büyüyen, değişen ve gelişen kozmetik sektöründe, yürüttüğümüz TÜBİTAK projeleri, yurt içi ve yurt dışındaki sayısız projemiz ve üniversite-sanayi iş birliğini önemseyerek ilerlediğimiz yol bizleri bilimin gücü ile dinamik, güçlü ve en önemlisi yenilikçi tutmakta. Bilimsel ve teknolojik alt yapımız, trendleri ve kozmetiğin geleceğini daha iyi yorumlamamızda en önemli yol kılavuzumuz.