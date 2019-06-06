Bankacılıkta sıkıntı dalgalı kur ve faiz
Aktif Bank, 2018’i yüzde 23 büyüme ve 13,5 milyar TL aktif büyüklükle kapattı. 2019’da da benzer bir büyüme planlıyor.
Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, “Bankacılık sektöründe NPL oranı yönetilebilir durumda. Sıkıntı kur ve faiz dalgalanması” diyor.
Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, özellikle ihracatçı firmalarla yaptıkları işlere, Afrika ve Türki Cumhuriyetler’deki güçlü iletişimlerine vurgu yapıyor.
Bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin yönetilebilir durumda olduğunu söyleyen Sümer, sektörün asıl sorununun kur ve faizlerdeki dalgalanma olduğunu anlatıyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Online TV’de rekabet özgün yapımlarla sürüyor
Sonraki haber Sürdürülebilir kârlılığımızı artıracağız
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?