Bilkent Center fark yaratıyor
Bilkent Holding çatısı altında faaliyet gösteren Tepe Emlak Yatırım, 1996 yılından bu yana perakende sektöründe farklılık yaratarak büyüyor.
Yarattıkları çözümlerle markalara değer katmanın yanı sıra birçok kişiye de istihdam imkânı yarattıklarını söyleyen Tepe Emlak Genel Müdürü Hayal Olcay, bu yıl 20’inci yılını kutlayan Bilkent Center’ın başarısını ve yenileme projesini anlattı.
Bilkent Holding çatısı altında faaliyet gösteren Tepe Emlak Yatırım, 1996 yılında kuruldu. AVM yönetimi ve danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra konsept ve proje danışmanlığı yapan şirket, alışveriş merkezlerindeki ticari alanların kiralanması konusunda stratejik düşünüp farklılıklar yaratmayı amaçlıyor.
Hizmet verdiği bütün alanlarda gerek kurumsal yapısı gerekse bağlı bulunduğu holding şirketlerinin sağladığı sinerjiyi avantaja dönüştürdüklerini söyleyen Tepe Emlak Genel Müdürü Hayal Olcay, “Yarattığımız çözümlerle çalıştığımız markalara değer katmanın yanı sıra birçok kişiye de istihdam imkânı yaratıyoruz” diyor.
Tepe Emlak Genel Müdürü Hayal Olcay, şirketin en önemli projeleri arasında yer alan ve bu yıl 20’inci yılını kutlayan Bilkent Center’ın başarısını ve yenileme projesini anlattı.
Tepe Emlak Yatırım hakkında bilgi verir misiniz?
Tepe Emlak Yatırım bünyesinde 42 Maslak, Sığacık Teos Marina, Mix Kayseri AVM gibi karma kullanımlı projelere verdiğimiz ticari alan kiralama ve konsept danışmanlığı hizmetlerimizin yanı sıra, hali hazırda Bilkent Center, Bilkent Station,
Tepe Nautilus, Ankara’nın ilk açık hava projesi Tepe Prime Avenue, 365 AVM ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nın kiralama ve yönetimini gerçekleştirmekte ve bazı önemli karma projelere ticari alanları ile ilgili kiralama ve konsept danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.
Bilkent Center AVM’nin yenilenme süreci sonrasında hangi markalar geldi?
1998 yılından beri hizmet veren Bilkent Center, Ankara’nın ilk AVM’le-rinden biridir. Misyonumuz her zaman müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı olduğu için projelerimizde konuklarımızın beklentilerini ön planda tutuyor, stratejilerimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz. Ziyaretçilerimizin alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını keyifli ortamlarda karşılamaya özen gösteriyoruz.
İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında fark yaratan cesur projelere imza atmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bilkent Center’ın yenilenen bölümü ile Ankaralıların günün telaşı içinde soluklanacakları, hem alışveriş yapıp hem de kaliteli zaman geçirebilecekleri keyifli yaşam alanları oluşturmayı hedefledik.
Konum avantajımızı ve sektördeki tecrübemizi kullanarak öncelikle mimarinin ve konseptin üzerine yoğunlaştık. İçten, samimi, sıcak bir mekân arayan gençlerin, ailelerin, çocukların, yaşlıların ve çalışanların, kısacası toplumun her kesiminden insanın seveceği, kendini iyi hissedeceği alışveriş, yaşam ve gastronomi merkezi kavramlarını bir araya getirerek sektöre öncülük eden bir mekan yarattık.
Yenilenme çalışmaları ne zaman başladı?
Bilkent Center’ın yenilenme çalışması her detayını özenle planladığımız için uzun bir süreç aldı. Sürecin ilk etabını 2015 yılında Bilkent Station’ın açılması ile gerçekleştirdik.
Bilkent Station ile konuklarımızın kendilerini rahat, keyifli ve ait hissedecekleri, tren garı görüntüsünde olan özel mimarisi ile Türkiye’de hiç yapılmamış alışveriş, yaşam ve gastronomi alanları oluşturduk.
Özel mimarisi içerisinde zengin dünya mutfağı alternatifleri ve eğlence mekânları ile fark yarattık. Bilkent Station gerek içinde bulundurduğu markalarla, gerekse konsepti ve mimarisi ile Ankara ve Türkiye’de adından övgüyle söz ettiren, dikkat çeken, çok konuşulan bir proje oldu.
Bilkent Center renovasyonu, sürecin ikinci ve son aşaması oldu. 16 bin 500 metrekarelik bir alanı alışveriş merkezine dahil ederek 20’ye yakın mağaza oluşturduk ve konusunda uzman mimarlarla çalışarak modern, keyifli ve konforlu alanlar yarattık.
Sektöründe öncü birçok mağazayı bünyemize kattık. Migros, D&R, Toyzz Shop, Avva, İpekyol, B&G Store, Mavi, Atasun Optik, SPX, Desa, Roman, Chakra, Samsung, Siemens, Çilek, Spx, Vakko, Yves Rocher, Oliver Weber gibi açılan yeni mağazalarla konuklarımıza keyifli alışveriş deneyimi yaşatmaya başladık, marka karmamıza uygun diğer ulusal ve uluslararası firmalarla görüşmelerimiz devam etmekte.
Bizi çok heyecanlandıran yeni projelerimizden biri ise; yıllardır Ankaralılara hizmet veren sinemamızı yeniliyoruz. Sinema, tiyatro ve dans okulundan oluşan bir proje çok yakında Ankaralılarla buluşacak. Böylece Bilkent Center’a yakışacak, modern ve şık bir kompleksi Ankaralı sanatseverlere kazandıracağız. Tadilatın bitimiyle beraber Bilkent Center hem daha modern bir sinemaya hem de yeni bir tiyatro sahnesine, dans ve drama okuluna kavuşacak.
20 yıldır Bilkent Center’ı diğer AVM’lerden ayıran özellikler nelerdir? Hangi alanlarda öne çıkıyorsunuz?
20’inci yılında yenilenerek, “Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır” mottosunu benimseyen, konuklarına en kaliteli hizmeti, kendisini özel hissedeceği şekilde vermeye çalışan Bilkent Center’da sürekli olarak yenilemelere yönelik yatırımlar yapıyor ve konuklarımızın keyifli ortamlarda alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz.
Mimari kriterleri hem çevreci bir çerçevede hem de farklılık hissettiren koşullarda, kaliteye azami önem vererek belirliyoruz. Eskişehir Yolu, Ümitköy, İncek ve Çankaya’nın kesiştiği bir lokasyonda yer alıyoruz.
Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve yeni hizmet vermeye başlayan Bilkent Şehir Hastanesi’ne olan yakınlığımız çok büyük bir avantaj olarak ortaya çıkıyor.
Konumumuzun yanı sıra, Ankara’nın ilk Erişilebilirlik Belgeli ‘Engelsiz AVM’ olma özelliğiyle sektördeki farkımızı ortaya koyduk. 42 araçlık engelli otopark alanı, tekerlekli sandalye hizmeti, her katta bulunan engelli tuvaletleri, asansörleri ve yürüyen merdivenleriyle “Engelsiz AVM” olma konusuna verdiğimiz önemi belgelendirdik.
Sosyalleşme olanaklarımız, Bilkent Station’ın gastronomi alanındaki çeşitliliği ve popülerliği diğer öne çıkan farklarımız.
Bilkent Center AVM’de ne tür etkinlik alanları var?
AVM’lerin sadece alışveriş için değil aynı zamanda sosyal hayatın da bir parçası olduğunun bilinciyle planladığımız etkinliklerle fark yaratmaya çalışıyoruz. Kahve Festivali gibi Ankara’da ilk olan ve çok ses getiren projelere ev sahipliği yapıyoruz. Sanata önem verip mutlaka sanatsal etkinliklere, sergilere, konserlere programlarımızda yer veriyoruz.
Düzenlediğimiz 22. Uluslararası Ankara Caz Festivali, Uluslararası Sanat Festivalleri ile dünyaca ünlü müzisyen, ressam ve heykel sanatçılarına ev sahipliği yapıyoruz.
Çocuklarla ilgili ayrılan yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik bölümde ise güvenli bir bölgede onlara hevesle bekledikleri aktivitelerin sunulduğu, eğlendirirken öğretmeye özen gösterilen çocuk ve aile kulübümüz bulunmakta.
“AMERİKA’DA 4 ÖDÜL ALDIK”
“Bu yıl 4’cüsünü gerçekleştirdiğimiz, Bilkent Center ile bütünleşerek önemli bir sosyalleşme platformu haline gelen ve her yıl başarısı katlanarak artan Ankara Kahve Festivali’ni ödülle taçlandırarak Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından düzenlenen Hermes Creative Yaratıcılık Ödülleri’nden 4 kategoride platin ödül aldık.
Bunun yanı sıra, yenileme projemizle gayrimenkul sektöründe dünya çapında yüksek standartlı ve mükemmeliyeti sağlamış projelere farkındalık yaratmak amacı ile Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri tarafından verilen European Property Awards’ta ‘Yenileme’ ve ‘Perakende Mimarisi’ kategorilerinde iki ayrı ödül aldık.
Prestij ve mükemmelliğin simgesi Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde böylesine değerli bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz.”
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