BİST’ten çıkmak gibi bir planımız yok

Eylül 26, 2019 0 Yorum 57 Okunma
BİST’ten çıkmak gibi bir planımız yok

Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO şirketleriyle BİST’te işlem gören Reysaş Grubu, 2020 için 1,3 milyar TL’lik ciro hedefi belirledi.

Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, şirketin borsadan çıkacağı söylentilerine karşılık, BİST’ten ayrılmayacaklarını söylüyor.

Piyasadaki söylentilerin aksine BİST’ten çıkma planları olmadığını söyleyen Reyşas Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven ile şirketi ve yatırım planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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