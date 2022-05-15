Daha önceki yıllarda ‘Yılın İş İnsanları’ araştırmamızda BiTaksi ve Getir ile dört yıl ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ seçilen Nazım Salur, başarılı çalışmalarının etkisiyle kategori değiştirdi. Getir’in ‘decacorn’ olması Nazım Salur’a ‘Yılın İş İnsanı Ödülü’nü getirdi.

2016 yılında Bi’Taksi ile Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 31’incisini düzenlediğimiz Yılın İş İnsanları Araştırması’nda ‘Yılın İş İnsanı’ kategorisinde birinci olan Nazım Salur, bu yarışmada pek çok kez ödül alan isimlerden.

Bi Taksi ve Getir şirketleri ile dört kez ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ seçildi. Bu yıl ise kategorisel anlamda farklı bir gelişme yaşandı. İş dünyasının yaptığı oylamada, açık ara lider olan Nazım Salur bu yıl ‘Yılın İş İnsanı’ seçildi.

Bu sıçrayışta elbette bir start up olarak yola çıkan ve kısa sürede global bir şirkete dönüşen Getir’in gelişimi belirleyici oldu. Öyle ki yedi yıl önce kurulan online yemek ve market sipariş uygulaması Getir, son tamamladığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak değerini 11,8 milyar dolara yükseltti.

Geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan şirket, ulaştığı değerleme ile 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk decacorn’u oldu.

Mubadala Investment Company’nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global, Getir’in yatırımcıları arasında yer aldı. 50 yaşından sonra girişimci olan Nazım Salur, girişimcilik ekosisteminden hedeflerine kadar pek çok sorumuzu yanıtladı.

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