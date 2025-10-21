ARA
Bu yılı 61 milyar TL ciro ve 10 milyar TL'lik yatırımla kapatacaklarını aktaran Alarko CEO'su Ümit N. Yıldız, "Cirodan ziyade nakit yaratma gücü bizim için daha önemli. Ana hedef, mali yönden güçlü bir bilanço yakalamak. Bu anlayışı uzun vadeli büyüme stratejimizin bir parçası olarak sürdüreceğiz" diyor.


71 yıl önce kuruldu: “Nakit yaratma gücüne odaklandık”

İshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafından 71 yıl önce kurulan ve sonraki yıllarda holdingleşen Alarko, taahhüt işiyle başladığı yolculuğunu şimdilerde ağırlıklı olarak enerjiyle devam ettiriyor. Hedef ise finansal gücü koruyarak dengeli büyümek. Bunun için grup gelirlerinde ağırlığı yüzde 80’lerde olan enerjinin payını azaltmak hedefiyle yeni sektörlere yatırımı gündemine alan Alarko Holding, tarım alanına 2023’ten bu yana 450 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Enerji depolama işinde de Çinli Gotion Group ile ortaklığa giden grup, bu işe de 2028 yılına kadar 485 milyon dolar yatıracak. Gelecek yıl yatırım ortamının iyileşeceğini ifade eden Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız ile grubun yeni dönem büyüme stratejisini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

