Hazır giyimde krizi çözecek 10 talep

Yüksek faiz-baskılanmış kur politikası sonucu artan maliyetler nedeniyle rekabetçiliğini kaybeden sektör temsilcileri, krizden çıkış için 10 adımlık paket öneriyor.
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve tekstil son iki yıldır zor bir süreçten geçiyor. Son yıllardaki ekonomi politikaları nedeniyle dünya pazarlarında rekabet edemez hale gelen Türkiye hazır giyim sektörünün dünya hazır giyim ticaretinden aldığı pay 35 yıl sonra ilk kez yüzde 3’ün altına, ana pazarı Avrupa Birliği’nden aldığı pay ise 30 yıl sonra yüzde 5’in altına düştü. Dünyanın en büyük tedarik zincirlerinden biri olmasına rağmen 2025’in ilk yarısında dünya ticareti büyürken ihracatı daralan tek ülke Türkiye oldu. Özellikle enflasyonla mücadele için uygulanan yüksek faiz-baskılanmış kur politikası sonucu artan maliyetler, Türkiye’nin diğer ülkeler karşısında rekabetçiliğini kaybetmesine yol açarken bir de savaş bölgelerindeki yüksek kayıplar eklenince Türk hazır giyim sektörü kan kaybetmeye devam etti. Bu yılın ilk yarısında dünya hazır giyim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarken; Bangladeş, Vietnam gibi rakip ülkelerin payı yüzde 10’un üzerinde yükselirken Türkiye’nin ihracatı yüzde 6,5 azaldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.