Faiz indirimi sürerse sektör rahatlayabilir
İnşaat sektörünün yarım asırlık markası Mesa, yaşanan daralmaya rağmen projelerini sürdürüyor.
Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, düşen faizler nedeniyle gayrimenkulün mevduata göre daha iyi getiri potansiyeli taşıdığını savunuyor.
İnşaat sektöründeki daralma nedeniyle bu yılı 1,4 milyar TL ciro ile kapatmayı planlayan Mesa’nın çalışmalarını ve yatırım planlarını Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ile konuştuk
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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