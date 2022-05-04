Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2022 yılının ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülü ACS Enerji Kurucusu Aysun Aktaş Akdoğan’ın oldu. Türkiye’de ilk kez esnek güneş panel üretimi gerçekleştiren Akdoğan, “Bu yıl Avrupa’da büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2022 yılının ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülü ACS Enerji Kurucusu Aysun Aktaş Akdoğan’ın oldu.

2015 yılında işletme alanında üniversitede doktora yaparken ACS Enerji ve Teknoloji’yi kuran Akdoğan, 2017 yılında imalata başladı. Türkiye’de ilk kez esnek panel üretimi gerçekleştiren ACS Enerji, ‘Fiber Mercekli Esnek Panel Üretimi’ AR-GE projesi ile Avrupa pazarına ihracata başladı.

2017 yılında 500 m2 alanda, 10 personelle, yıllık 10 MW kapasite ile başladığı İzmir’deki fabrika şu an 110 personel 5 bin m2 kapalı alanda 200 MW üretim kapasitesine ulaşmış durumda.

Fabrika çatıları, savunma sanayi, marina sektörü, özel tasarım güneş paneline ihtiyaç olan tüm sektörlerde ürünlerinin kullanıldığını söyleyen Akdoğan, “İngiltere, Balkan ülkeleri, Afrika ve Ortadoğu pazarında ihracatımız her yıl artarak devam ediyor.

Bu yıl üretim kapasite artışımız ile birlikte Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyoruz. 2021 yılı ciromuz 21 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılında yüzde 75’lik kapasite artışımızla doğru orantılı olarak ciromuzun da artmasını hedefliyoruz. 2022 yılında üretim kapasitemizin yüzde 25’ini yurtdışı pazarlara ayırmayı planlıyoruz” diyor.

ACS Enerji Kurucusu Aysun Aktaş Akdoğan ile şirketinin gelecek hedeflerini konuştuk.

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