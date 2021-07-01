Pandemi süreci üretimin önemini ülkelere hatırlatırken, metal sektöründe hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunları bu alanda yeni önlemler alınmasını şart koştu.

Her ne kadar ihracatta rekor artışa imza atılsa da sektör temsilcileri yakın gelecekte hammaddede ciddi sıkıntılar bekliyor. Sektör olarak bu yıl 11 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştireceklerini ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye’nin belli metallerde hammadde ve ara mamulde üretime dönük yatırım hamlesine başlaması gerektiğini düşünüyor.

Mutfak ürünleri alanında en çok ihracat yapan şirketlerden biri olan Öztiryakiler Grubu’nun başkan vekilliği görevini yürüten ve önceki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerinde başkan adayı olarak yer alan Tahsin Öztiryaki, bu zor şartlarda ihracatçının görüş mesafesinin azaldığını bu nedenle üretime dönük yatırımların desteklenmesi gerektiğini aktarıyor.

Öztiryaki ile metal sektörü ve hammaddede yaşanan sıkıntıları konuştuk.

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