Zorlu geçen 2020’de cirosunu yüzde 35 artışla brüt 1,7 milyar TL’ye çıkaran Tadım, ihracatta hedef büyüttü. Şirketin üçüncü kuşak temsilcisi Tadım Pazarlama Genel Müdürü Emre Tekinalp, “ABD’de şirket kurduk. İhracatı 2022’de yüzde 35’lere çıkaracağız” diyor.

Bu yıl 50’inci yaşını kutlayan Türkiye’nin ilk kuruyemiş markalarından Tadım, Gaziantep’te başlayan serüvenini bugün 30’dan fazla ülkeye taşımış durumda. Pandemi ile birlikte kuruyemişin çok tüketildiği düğün, nişan gibi etkinlikler azalsa da ev içi tüketimde ciddi artış söz konusu.

Son veriler, 2020’de Türkiye kuruyemiş pazarının 3 milyar dolarlık büyüklüğe yaklaştığını gösteriyor. Pandemi yılında yüzde 35 büyümeyi başaran ve brüt cirosunu 1,7 milyar TL’ye taşıyan Tadım da gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında hedeflerini büyütmüş durumda.

Tadım’ın üçüncü kuşak temsilcisi ve sözcüsü Tadım Pazarlama Genel Müdürü Emre Tekinalp ile şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.