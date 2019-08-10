İlk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi amaçlıyoruz
Türkiye iklimlendirme sektörü hızlı bir büyüme gösteriyor. Klima santrali konusunda Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Systemair HSK’nın genel müdürü Ayça Eroğlu, 5 yılda ihracatlarını yüzde 30’dan yüzde 60’a yükselterek klima santrali pazarındaki ülke liderliklerini bölge liderliğine taşımayı amaçladıklarını söylüyor.
Levent Gökmen Demirciler
lgokmen@ekonomist.com.tr
Eroğlu, böyleceTürkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi amaçladıklarını aktarıyor. Türkiye Cumhurıyetı’nın 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye ıklimlendirme sektörünün ihracatının 8 milyar dolardan 23 milyar dolara ulaşması planlanıyor.
Systemair HSK şirketi de 5 yılda ihracatını yüzde 30’dan yüzde 60’a yükselterek klima santrali pazarındaki ülke liderliğini bölge liderliğine taşımayı ve Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi amaçlıyor. Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu ile şirketi ve hedeflerini konuştuk:
Şirketin markalaşma yolculuğunu ve Systemair HSK’nın hikayesini kısaca anlatır mısınız?
İklimlendirme sektörünün duayen isimlerinden Vural Eroğlu’nun 1981 yılında kurduğu HSK, ismini faaliyet alanı olan havalandırma, soğutma ve klima kelimelerinden aldı.
2001 krizi döneminde radikal bir karar ile bütün distribütörlüklerini ve ithalatı bırakarak, odak noktasını üretimini genişletmek üzere 1999’da kurduğu Hadımköy fabrikasına taşıdı. 2008’den itibaren Türkiye’de klima santralleri sektöründe pazar liderliğine yerleşen HSK, ihracata yönelerek bölgesel oyuncu olmak için ilk adımı attı.
2001-2010 yılları arasında döviz bazında yıllık ortalama yüzde 30 büyüyen HSK; gösterdiği performansla 2010 yılında dünya iklimlendirme devi Systemair’ın ilgisini çekti ve iki firma arasında görüşmeler başladı.
Görüşmeler sonucunda 2012 yılında Systemair, HSK’nın yüzde 90 hissesini satın aldı ve şirketin adı Systemair HSK oldu. 2013’te ise Systemair Türkiye şirketi satın alındı. Bu tarihten itibaren Systemair HSK olarak çok daha güçlü bir organizasyon yapısı ve yüksek hedeflerle yola devam
ediyor. Birleşmeden sonraki yıllarda İsveçli Systemair’in Türkiye’deki cirosu üçe katlandı.
Systemair HSK’nın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri, neden?
HSK fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, şehir hastaneleri gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlıyor ve klima santralleri pazarında son 10 yıldır Türkiye’de pazar lideri. Ürün gamımızda; klima santralleri, fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünleri yer alıyor. Temel misyonumuz ise mekanların iç hava kalitesini artırıp insanlara temiz hava sağlamak.
Pazardaki konumunuz nedir?
Klima santrali satışlarımızda son yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da Türkiye pazar liderliğimizi kaptırmadık. Bu yıl öne çıkan referans projelerimiz arasında; başta Türkiye Cumhuriyetinin en büyük yatırımı olan İstanbul’un 3. havalimanı olmak üzere, sağlık ihracatına imkan tanıyan 8 şehir hastanesi (Bilkent, Etlik, Elazığ, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri ve Eskişehir şehir hastaneleri) gibi prestijli ve yüksek yatırım bedelli projeler bulunuyor.
Bunun yanı sıra 2017 yılı içerisinde lansmanını yaptığımız VOClean model ekoloji ünitelerini de özellikle Körfez ülkelerine ciddi adetlerde ihraç ediyoruz, cihazlarımızı o bölgenin ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz.
Dijitalleşme, otomasyon konularında neler yapıyorsunuz?
Dijitalleşme anlayışının, üretim ve AR-GE süreçlerimizin her adımında benimsenmesi ile beraber cihazlarımıza eklediğimiz otomatik kontrol uygulamalarını arttırıyoruz, çeşitlendiriyoruz ve standartlaştırıyoruz. Otomasyon sistemleri ile iletişimde olan kontrol sistemlerimizin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak öne çıkarılması, son dönemde odaklandığımız konular arasında.
Rakiplerinize göre sizi farklı kılan nedir?
Systemair HSK’yı bir marka olarak rakiplerinden ayıran en güçlü özelliği ekibimizin, başarının satış öncesinden başladığına olan inancı. Proje ve satış ekiplerimiz satış öncesinden doğru ve detaylı hizmeti vererek projeye herkesten önce dahil oluyor.
Bu süreçte sunduğumuz hizmetlerle, iş ortaklarımızın bir sonraki projelerinde de güvenilir bir ortak olarak yer alıyoruz. Titizlikle üzerinde durduğumuz ve iddialı olduğumuz konulardan biri de ürünlerimizin tam zamanında ve hatasız teslim edilebilmesi.
Satış öncesi ve üretim aşamasında takip edilen prensipler ve yapılan özenli çalışmalar, lojistik performansın yetersiz bulunmasıyla anlamını tamamen yitirebilir. Bunun bilincinde olarak, çalışma anlayışımızı ve süreç yönetimimizi her zaman bu olgunun etrafında şekillendiriyoruz.
İhracat yapıyor musunuz, hangi ülkelere odaklanıyorsunuz? 2019 yılında ihracatta büyüme hedefiniz nedir?
Bugünkü ciromuzun yüzde 70’ini yurtiçi operasyonlar oluşturuyor, önümüzdeki 5 yılın sonunda yüzde 50’sini yurtdışı satışlardan elde etmek stiyoruz.
Özellikle Orta Doğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdığımız yeni fabrikamızla birlikte Türk Cumhuriyetlerine ve BAE’ye ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Halihazırda 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
5 yılda ihracat oranımızı yüzde 30’dan yüzde 60’a yükselterek klima santrali pazarındaki ülke liderliğimizi bölge liderliğine taşımayı ve Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi amaçlıyoruz.
Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına bundan sonra yapmayı planladığınız çalışma ve yatırımlar neler?
Systemair her yıl organik büyümenin yanında, farklı ülkelerden başarılı üreticileri de satın alarak inorganik olarak da büyüyen bir firma. Bu satın alınan üreticilerin ortak özelliği, kendi pazarlarında güçlü bir hakimiyetlerinin olmasıyla birlikte, ürettiklerin ürün kalite ve teknik özellikleriyle de bunu destekliyor olmaları. Ancak global marka olmaktan bahsettiğimizde, yerel bilinilirlik yeterli olmuyor.
Bu yüzden, dünya çapında sürdürülebilir bir marka imajı ve bilinilirlik için Systemair da her zaman satın alınan firmaları Systemair markası altında ve ortak bir pazarlama dili ve stratejisi ile bütünleştirmek.
Bu bağlamda, Systemair HSK da, global pazarlama organizasyonu içerisinde yeni strateji ve konseptler ile her geçen gün daha fazla katkı koyuyor. Büyük ve rekabetçi bir iklimlendirme sektörüne sahip olan ülkemizden kazandığımız tecrübeyi, tüm Systemair grubunun faydası ve çeşitli pazarlarda büyümesi için de kullanıyoruz.
DOĞA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ
• Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma için dünya liderleri tarafından kabul edilen ve tamamlanması 2030’u bulacak olan en iddialı küresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyoruz. Enerji verimli ürünler geliştiriyor ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerini sürekli gözden geçiriyoruz.
• Systemair, global ölçekte de Avrupa standartları ve ErP direktiflerine uygun ürünler üretmenin yanında Türkiye’de de bu standartların yaygınlaştırılmasında öncü firmadır. Bu, gereksiz lojistik hareketlerden kaçınmaktan başlayarak, kullandığımız materyallerin çevre uyumlu olmasına verdiğimiz öneme dek tüm süreçleri kapsıyor.
• Aynı zamanda güvenli bir çalışma ortamı sağladığımızdan, iyi iş etiği sürdürdüğümüzden ve
• sosyal sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizden her zaman emin oluyoruz. iklimlendirme sistemleri; evler, ofisler, sanayi tesisleri vb. yaşam alanlarında taze hava şartlarının sağlanması ve kontrolü için olmazsa olmaz. Bu binalarda kullanılan iklimlendirme cihazları toplam enerji tüketiminin yüzde 40’ını oluşturuyor.
• Bu noktada Systemair ürün ve çözümlerinin yüksek kalite, uzun ömür ve düşük enerji tüketimi sunması tercih sebebi oluyor. Güneş enerjisiyle çalışan ürünler de geliştirerek karbondioksit emisyonlarını azaltmada üzerimize düşeni yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde de müşteri hizmetleri departmanımızla birlikte bu çalışmaları sürdürülebilir hale getireceğiz.
2019 YATIRIM PLANLARI
SATIŞ FAALİYETLERİNİ ARTIRACAĞIZ
20 Eylül 2018’de “Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikasına sahip 28 bin m2 büyüklüğünde olan ilk merkezi iklimlendirme cihazları fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl ise küresel ölçekli bir oyuncu ve Türkiye’de yerel bir şirket olma avantajımızı kullanarak Systemair Grubu’na bağlı ülke ofislerinin yanında distribütörlerimiz üzerinden de satış faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz.
MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ YENİLEDİK
Satış Sonrası Hizmetler departmanını, Müşteri Hizmetleri departmanı olarak genişleterek yapılandırdık. Yeni Müşteri Hizmetleri departmanımız ile birlikte yeni projelerin yanı sıra yaşı ve modeli ne olursa olsun, geçmişte satılmış tüm mekanik iklimlendirme cihazlarının daha verimli hale gelmesini sağlıyoruz.
Sunduğumuz ücretsiz keşif ve projelendirme sonrasında yeni bir sistem kurulumu ile işletme giderlerini düşürerek çözüm ortaklarımıza yüksek tasarruf sağlıyoruz. Retrofit hizmetimiz ile güncel teknoloji ve enerji verimliliği kriterlerini sağlamayan santralleri yenileyerek, işletme giderlerini düşürüyoruz.
AIRWARE EN DOĞRU TEKNİK
Systemair HSK tarafından geliştirilen ve devrim niteliğinde olan Klima Santrali Seçim Programı’nın 4.fazı olan Airware; devlet teşvikli AR-GE merkezimize ve AR-GE çalışmalarımıza yaptığımız yatırımlar sonucu elde ettiğimiz en güzel sonuçlardan biri.
Airware, tüm seçim programları arasında en doğru teknik çıktı. BIM altyapısına sahip ve 3 boyutlu çizimler verebilen bir program. Geçmişte klima santralleri tüm komponentler tek tek seçilerek tasarlanıyordu. Bu da işlemin hem uzun sürmesine hem de doğruluğunun mühendisten mühendise değişmesine neden oluyordu. Bu konuya çözüm sunan Airware teknolojisinin yıllar süren araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucu, sektörün kullanımına Airware PRO’yu sunduk.
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