40’ıncı yaşını kutlayan Tezmaksan, yatırımlarla büyüyor. Robot ve CNC tezgah üretimini Sivas’ta yeni bir fabrika kurarak büyüteceklerini söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “2021’de 100 milyon dolar ciro hedefliyoruz” diyor.

Temelleri 1981 yılına dayanan Tezmaksan, makine sektörünün önde gelen şirketlerinden biri. Talaşlı imalat sanayisine CNC satış, servis, kiralama, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren şirket, kendi ürünleri olan robotlu otomasyon sistemi Cubebox, yazılımı Robocam, CNC takip ve verimlilik yazılımı Kapasitematik ile sektördeki boşlukları dolduruyor.

Şirket ayrıca, parkurda.com web sitesi aracılığıyla imalatçı şirketleri bir araya da getiriyor. Sektörün farklı ihtiyaçlarını analiz ederek geliştirdiği bir diğer iş modeli olan ‘makine kiralama’ finansman modeliyle de müşterilerine rekabetçi üretim konusunda destek sağlıyor.

Bu sayede işletmelerin giderlerini ciddi oranda düşürüyor. ‘Tezmaksan Akademi’ ile sektöre nitelikli iş gücü kazandırma anlamında gençlere destekler verdiklerinden de bahseden Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Özellikle dijital dönüşümün ve robotlu otomasyonun hızlandığı günümüzde, Endüstri 4.0 için kalifiye personel ihtiyacının arttığını biliyor, eğitimlerimizi bu bakış açısıyla güncelliyoruz” diyor.

Türk sanayi sektörünün global çapta rekabetçiliğini artırmak amacıyla 1,2 milyon Euro’luk yatırım yaparak robot teknolojileri ve otomasyon şirketi kurduklarına da değinen Aydoğdu, sorularımızı yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın