TEB, Anadolu’daki şirketlere birçok ürün ve hizmet sunuyor. TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, “Yenilikçi, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve hizmetlere, yenilenebilir enerji tarafında finansman desteğimizi artırmayı hedefliyoruz’’ diyor.

Kurumsal bankacılık kanalıyla öne çıkan Türk Ekonomi Bankası (TEB), Anadolu’daki şirketlere de bu çatı altından hizmet veriyor.

Anadolu 500 şirketlerinin çoğunluğuna da bu kapsamda ürün ve hizmet sunan TEB, önümüzdeki süreçte de kurumlara desteğini sürdürecek. Hem kurumsal kredilerde hem de KOBİ kredilerinde büyüme hedeflerinin sürdüğünü söyleyen TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, “Mevcut kredi ürünlerimizin yanı sıra KGF destekli kredilerle şirketleri desteklemeye devam edeceğiz” diyor.

Gülümser Özgün Henden ile pandemi sürecinde Anadolu şirketlerinin durumunu ve TEB’in gelecek planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.