Nurol Teknoloji, Türkiye’nin adını dünyada ileri teknik balistik seramik üretebilen az sayıda ülke arasına yazdırdı. Türkiye’deki bin 245’inci AR-GE merkezine sahip olduklarını söyleyen Nurol Teknoloji Genel Müdürü Selim Baybaş, “Kişisel balistik koruma, araç platformları balistik koruma ve yapısal balistik koruma çözümlerini milli ve yerli imkanlarla üretiyoruz” diyor.

BEST OF R&D 22 AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Bir Nurol Holding şirketi olan Nurol Teknoloji, 2008 yılında tamamı yerli sermaye ile ileri teknik balistik seramikler üretmek için kuruldu. Kurulduğu günden itibaren araştırma geliştirmeye öncelik veren şirket, başta ülkemizin olmak üzere, balistik koruyucu çözümler alanındaki önemli bir boşluğu doldurmak için faaliyet gösteriyor.

Kendi bünyesinde tasarladığı kişisel balistik koruma, araç platformları balistik koruma ve yapısal balistik koruma çözümlerini milli ve yerli imkanlarla üretiyor.

Öncellikle Türk Güvenlik Güçlerimiz olmak üzere, dünyadaki tüm dost ve müttefik ülkelerin ihtiyacı olan alümina, silisyum karbür ve bor karbür gibi ileri teknolojik balistik seramikleri ve hibrit balistik koruyucu zırh çözümlerini Ankara’da yerleşik üç üretim tesisinde tek çatı altında ürettiklerini belirten Nurol Teknoloji Genel Müdürü Selim Baybaş, “Kendi geliştirdiğimiz özel proseslerle ürettiğimiz bor karbür, silisyum karbür ve alümina seramikler sayesinde Türkiye’nin adını dünyada ileri teknik balistik seramik üretebilen az sayıda ülke arasına yazdırdığımızı belirtmek istiyoruz” diyor.

Baybaş, yasal kanunlar kapsamında, TC. Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘milli gizli’ ve ‘NATO gizli’ gizlilik dereceli tesis güvenlik, üretim izin belgelerine, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sistem sertifikalarına sahip olarak hizmet ettiklerinin de altını çiziyor.

Selim Baybaş, “Bünyemizdeki gelişmiş makine parkı, kalite altyapısı, 17025 TURKAK ve NIJ akreditasyonuna akredite balistik laboratuvarlarımıza ilaveten, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen Türkiye’deki bin 245’inci AR-GE merkezine de sahibiz” diye ekliyor.

Baybaş, sorularımızı şöyle yanıtladı:

AR-GE merkeziniz hakkında bilgi verir misiniz?

AR-GE merkezimiz, ülkemizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış bin 245’inci AR-GE Merkezidir. AR-GE merkezimizde 26 personelimiz çalışıyor.

Merkezimizde genel anlamda insan hayatını korumaya yönelik her türlü ürün için inovasyona, spesifik olarak da balistik koruma ve bu amaçla kullanılan teknik seramikler özelinde ürün geliştirme faaliyetlerine odaklanmış bulunuyoruz.

Bu çerçevede AR-GE çalışmalarımız için ciromuzun önemli bir oranını her yıl kaynak olarak ayırıyor ve sektörümüzde en ileri üretim teknolojilerini bünyemize katmak için yatırımlar yapıyoruz.

AR-GE çalışmaları şirket için ne kadar önemli?

AR-GE çalışmalarımız sayesinde dünyada sayılı ülkenin üretebildiği ‘seramik zırh malzemelerini’, Nurol Teknoloji olarak sahip olduğumuz teknik bilgi-birıkim ve büyük kısmını kendi geliştirdiğimiz üretim teknolojileri ve ekipmanlar sayesinde başarıyla son kullanıcılara sunuyoruz.

Bu anlamda hem son kullanıcıların takdir ve beğenilerini kazanmış bulunuyoruz hem de Savunma Sanayi Başkanlığı’mız ve platform üreticilerinin güvenilir bir paydaşı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle bor karbür zırh seramikleri konusunda mevcut altyapımız ve özgün üretim yöntemlerimiz ile dünyanın en yüksek üretim kapasitelerinden birine sahibiz.

Alanında uzman ve tecrübeli AR-GE kadromuzla müşterilerimizin isteklerine en hızlı ve esnek şekilde cevap verecek çözümleri bulabiliyoruz. Tamamen Nurol Teknoloji’ye ait reçeteler, özgün sinterleme metodumuz ve fark yaratan seramik üretim kabiliyetimizin yanında, kompozit zırh üretim kabiliyeti ile de müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabiliyoruz.

AR-GE merkezinizin faaliyet alanı içinde neler var?

Stratejik planımız kılavuzluğunda ve geniş bir perspektifle kısa, orta ve uzun vadeli teknoloji yol haritalarımızı oluşturmuş bulunuyoruz.

Bu çerçevede, Türkiye için olduğu kadar uluslararası pazara yönelik de yeni ürün geliştirme faaliyetleri içindeyiz. Bu faaliyetlerin çoğunu kendi öz kaynaklarımızla yürütmekte olduğumuz iç AR-GE projelerimiz oluşturuyor. Bunun yanında TÜBİTAK destekli ARGE projeleri de yürütüyoruz.

Bu projelerin ortak özellikleri, hepsinin de ürün odaklı projeler olmaları. Biz araştırma geliştirme faaliyetlerimizi odağımızda hep bir ürün ile dolayısıyla da bu üründen firmamız ve ülkemizin kazanacağı katma değeri ön planda tutarak gerçekleştiriyoruz.

Özetle söyleyebiliriz ki Nurol Teknoloji için AR-GE eşittir son kullanıcının

derdini çözecek katma değeri yüksek koruma çözümleri, bu çözümlerin önemli bileşeni olan teknik seramikler için yüksek verimli prosesler geliştirilmesi, sektöre yön veren paradigma değiştirici teknoloji ve ürünlerin devreye alınması.

Merkezin kuruluşunda yapılan yatırım miktarı nedir?

Nurol Teknoloji daha kurulduğu ilk günden itibaren AR-GE odaklı bir firma oldu. Portföyündeki neredeyse tüm ürünleri ve seramik proses teknolojilerini, daha AR-GE merkezi statüsü kazanmadan ve bu kapsamdaki çeşitli AR-GE teşviklerinden faydalanmaya başlamadan yapmış olduğu ürün odaklı AR-GE çalışmalarına borçlu.

Bu anlamda hissedarlarımızın Nurol Teknoloji için bugüne dek yapmış oldukları teknoloji, cihaz, ekipman ve altyapıları kapsayan tüm yatırımları -ki bu günümüz parasal değeri ile 125 milyon doları aşıyor-AR-GE yatırımı olarak düşünmek mümkün.

Merkezi büyütmek ya da yeni bir merkezi faaliyete geçirmek planlarınız arasında var mı?

AR-GE merkezi kadromuzu nitelik ve nicelik olarak büyütmeye devam edeceğiz. Bu anlamda kadromuzu, yurtiçi saygın üniversitelerde bölümlerinden dereceyle mezun olmuş, farklı mühendislik disiplinlerinde çift anadal yapmış ve yurt dışındaki prestijli üniversitelerden yüksek lisans ve doktora dereceleri almış arkadaşlarımızla güçlendirdik, güçlendirmeye de devam edeceğiz.

Bunun yanı sıra AR-GE merkezimizin fiziksel koşullarını iyileştirme ve ekipman altyapısını geliştirme amaçlı çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda AR-GE merkezimiz bünyesindeki çalışma alanlarının sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Mevcut AR-GE merkezimizin bulunduğu Gölbaşı yerleşkemiz haricindeki diğer yerleşkelere de AR-GE merkezi statüsü kazandırmak planlarımız arasında yer alıyor.

Cironuzun ne kadarlık bir bölümünü AR-GE’ye ayırıyorsunuz?

Ciromuzun yaklaşık yüzde 4,5’ini AR-GE faaliyetlerine ayırmış bulunuyoruz. Bu oranı yıldan yıla arttırmak öncelikli hedeflerimiz arasında.

Sektördeki AR-GE çalışmalarınız sizi diğer şirketlerden nasıl ayırıyor?

Seramik geliştirme ve üretimi kabiliyetine sahip olması Nurol Teknolojiye ürün geliştirmede büyük esneklik ve sektörde belirleyicilik vasfını kazandırmıyor. Geliştirmiş olduğu seramikleri de ayrıca yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda müşterilerine sunuyor.

Kompozit tasarımı ve üretimi alanında sahip olduğu bilgi birikimi, ekipman altyapısı, hammadde tedarik zincirleri ile uzun yıllara dayanan iş birliği ve güven ilişkisi ile kompozit alanında da rakiplerinden ayrışıyor. Bu kapsamda, cam elyaf, karbon, aramid ve çeşitli polietilen kumaşlarla çözüm çalışmaları yapılıyor.

Dünyada kabul görmüş olan National Institute of Justice (NIJ) standartlarının yanı sıra Almanya’nın VPAM standardı ve Polonya’nın PN-V-87000 standardına göre kalifiye edilmiş çözümlerimiz bulunuyor.

Ek olarak, Hindistan, Çekya gibi kendi standartlarını oluşturmuş ülkelere de çözümler sağlıyoruz. Kalifiye edilen bütün çözümlerimiz AR-GE mühendislerimiz tarafından tasarlanmış, bütün know-how’ı Nurol Teknolojiye ait olan çözümler.

İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİK ÜRETİMİ

10 YILLIK TECRÜBE

Nurol Teknoloji, personel zırh çözümleri alanında 10 yılı aşkın tecrübesi ile müşterilerinin gereksinimleri çerçevesinde en hafif, en maliyet etkin ve koruma seviyesi uluslararası akredite laboratuvarınca onanmış, kalitesi dünyaca kabul görmüş çözümler sunuyor.

Personel zırh çözümleri AR-GE bölümü, personel koruma çözümlerinde balistik göğüs plakası, balistik yelek ve balistik el kalkanı ürünlerinin tasarım sürecini, çözüm çalışmalarını, tasarımın balistik ve çevresel test isterlerine göre doğrulama ve sonrasında devreye alma süreçlerini yürütüyor.

NATO’DAN TAM NOT

Şirket, balistik çözüm ve ileri teknoloji seramik üretim altyapısı ve çalışma kültürünü Kahramankazan tesislerinde de yeni ürün ve teknoloji geliştirme faaliyetleri için aktif şekilde kullanıyor.

Burada özel fiber optik ve haberleşme altyapısına sahip, elektromanyetik koruma (EMI/ EMC) özelliği olan, modüler, zırhlı komuta kontrol konteynerleri tasarımı ve üretimi gerçekleştiriliyor. Temmuz 2020’de ilk teslimatları yapılan ürün, Haziran 2021’de Romanya’da gerçekleştirilen uluslararası NATO tatbikatında ilgililerden tam not aldı.

EŞ-TASARIM YAPIYOR

Platformların kara, deniz ve havada görev yapmaları nedeniyle çok çeşitli balistik koruma gereksinimlerine sahip olması, her bir çözüm için gereksinim kapsamındaki ürüne has ayrı bir seramik, kompozit, süreç, çözüm birleştirme tasarımını ve dolayısıyla geliştirme faaliyetini zorunlu kılmakta.

Bunun yanı sıra platform üretici firmalarla geliştirme sürecinin en başından itibaren eş-tasarım yaparak ağırlık, performans ve üretilebilirlik gibi ana gereksinimlere uygun optimum son ürünlerin tasarımına yön veriliyor. Amacımız, platformlara yönelik uluslararası standartlarda tanımlı tüm koruma seviyelerinde zırh sistemlerinin geliştirme ve doğrulamasını yaparak çözüm portföyümüze katmak ve ülkemizdeki tüm platform üreticilerinin bir numaralı çözüm ortağı olmak.

BALİSTİK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYOR

AR-GE PROJELERİ

Bu kapsamda kişisel balistik koruma ürünleri; kara, deniz ve hava platformları için uluslararası standartlara uygun yüksek koruma seviyesine sahip balistik koruma çözümleri geliştirerek uygulamaya alınması yönünde önemli projeler yürütüyoruz. Özellikle, silisyum karbür ve bor karbür gibi balistik çözümlerimizde kullandığımız seramiklerin toz reçeteleri ve süreç geliştirmelerine yönelik AR-GE projelerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz.

YENİ TEKNOLOJİLER

Polis güçlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizin yüksek sayıda farklı balistik koruyucu ekipman ihtiyaçlarının teslimatlarını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda daha fazla katma değer üretmek istiyoruz. Bunun dışında geçtiğimiz dönemde Covid-19’dan dolayı bir miktar azalan ihracatımızı da arttırmaya yönelik girişimler içindeyiz.

Bu girişimler neticesinde NATO ülkelerine ve diğer dost ülkelere balistik koruyucu ürünlerimizin ihracatını yapıyoruz. Tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerini, gelişen ve her geçen gün artan tehditlere karşı korumak için yeni teknolojiler, malzemeler ve üretim yöntemleri geliştirmeye devam ediyoruz.

KAMUFLE ÇALIŞMALARI

Kahramankazan fabrikamızda çalışılan diğer bir konu ise ‘insan hayatını koruma’ misyonumuzun da önemli bir parçası olan kamuflaj teknolojileri geliştirilmesi projesidir. Bu amaçla özel optik malzemeler ve buna yönelik entegrasyon teknolojileri kullanarak kritik önemdeki hedef ve ekipmanların kamufle edilmesi üzerine ülkemiz için olduğu kadar dünya için de yenilikçi çalışmalar yapmıyoruz.

Geliştirilmekte olan bu teknoloji ile hem operasyonlar sırasında güvenlik güçlerimizin kamuflajı hem de saldırıya uğrayabilecek kritik noktaların çıplak gözle seçilemeyecek seviyede gizlenmesi ve bu sayede hedef olmaktan çıkarılması amaçlanıyor.