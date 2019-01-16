Yurtdışı projelerde gaza basacağız

Ocak 16, 2019 0 Yorum 98 Okunma
Yurtdışı projelerde gaza basacağız

Rusya, ABD, İngiltere ve Türkiye’de 3,2 milyar dolarlık iş yürüten Ant Yapı, piyasaların durgun olduğu bir dönemde yurtdışına odaklandı.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Yurtdışında gaza basıp yurtiçindeki projelerimizi tamamlayacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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