Coğrafya kader midir?

Kıymetli okurlar,

İbni Haldun’a atfedilen bir söz vardır; ‘Coğrafya kaderdir’. Bu sözün geçtiği ilk yazılı kaynağın ise Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Yaşadığım Gibi’ eserinde yer aldığı ifade edilir. Bu söz, yaşanan coğrafyanın iktisadi ve jeopolitik olumsuzluklar başta olmak üzere negatif anlamda insanları, ülkeyi etkilediğini anlatmak için kullanılıyor.



Yazıma neden böyle başladım? Aslında çok da açıklamaya gerek yok. Hamas 7 Ekim sabahı işgal altındaki toprakları kurtarma adına İsrail’e yönelik çok büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Sivil insanların da aralarında olduğu yüzlerce insanın ölümüne neden oldu. İsrail’in de benzer şekilde Hamas üyesi veya sivil vatandaş gözetmeksizin yaptığı orantısız güç kullanımı yüzlerce insanın ölümüne neden oluyor. Kafalarda sorular, sorular…

Hizbullah da bu işe dahil olacak mı? Lübnan, İran gibi ülkelere savaş sıçrayacak mı? Ortadoğu yeniden yangın yönüne mi dönecek? Türk hükümeti başta birçok ülke itidal çağrısı yapıyor. Ama bu ne kadar başarılı olur, taraflar barış masasına oturur mu, bilinmez. Son yıllarda Suriye, Libya, Karadağ derken şimdi de Ortadoğu. Maalesef böyle bir coğrafyada yaşıyorsak bunun jeopolitik etkilerini de göğüslemek zorundayız.

Yaşanan sürecin başta petrol fiyatlarına etkisi ve ikili ilişkiler olmak üzere etkilerini iş dünyası da yakından izliyor. Merak edilen tüm soruları Ortadoğu bölgesi uzmanı akademisyen Prof. Dr. Mensur Akgün ile konuştuk. Söyleşiyi okumanızı tavsiye ederim.



Değerli okurlar sön dönemde dikkatimi çeken bir diğer konu da şirketlerin finansmana ulaşım konusunda yaşadığı zorluklar. Vadelerin uzaması, dönen çekler/senetler. Hatta farklı sektörlerden gelen konkordato haber ve söylentileri. Geçen hafta Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ’un bir davetine katıldım.

Kendisi yüksek enflasyona bağlı olarak artan kredi maliyetlerinden şikayetçi. Enflasyonun düşme süreciyle birlikte kredi faiz oranlarının da düşeceğini söyledi. Ancak hepimiz biliyoruz ki bunun için zamana ihtiyaç var. Maalesef zamanı olmayan bireysel ve ticari krediler var. Bunların olası domino etkisini de unutmamak gerekiyor.



Bu sayımıza dönecek olursak, ülkemiz yaşanan olumsuzluklara rağmen, dinamik bir ekonomiye sahip ve girişimcilik ruhuyla insanlar doğru işlere yatırım yapmaya işlerini kurmaya devam ediyor.

Kapak haberimizde Ayşegül ve Burcu arkadaşlarım, en çok franchise veren 100 şirketi derledi. Şirketlerin franchise koşullarının araştırdı.

Burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sonraki sayımızın çıkış tarihi 29 Ekim.

Cumhuriyetimizin 100. yaşı için özel, arşiv niteliğinde bir sayı hazırlama çalışmalarımız son hız devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünü hatırlatarak yazıma son veriyorum.

“Yurtta Barış, Dünyada Barış.”

Sağlıkla kalın…