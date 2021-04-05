Dünya pandeminin etkisi altında sadece sağlık anlamında değil ekonomik anlamda da çok zorlu bir süreçten geçiyor. Türkiye ise pandeminin etkilerinin yanında birçok sorunla boğuşuyor. Cari açık, işsizlik, enflasyon, yüksek faiz ortamı, yüksek kur…

TALİP YILMAZ

tyılmaz@ekonomist.com.tr

Faizi yükseltirken, kurun da yükselişine engel olamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Bunun temelinde yatan neden ise iş dünyasından, ekonomistlerden aldığımız geri dönüşlere bakıldığında güven, daha doğrusu güvensizlik ortamı.

Merkez Bankası’nın mart ayı toplantısında önden yüklemeli olarak politika faizini yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarması sonrasında Başkan Naci Ağbal’ın hafta sonu kararnamesi ile görevden alınması, piyasalarda kasım ayı başından bu yana yaşanan güven ortamını bir anda alt üst etti.

Naci Ağbal’ın yerine göreve atanan Şahap Kavcıoğlu’nun görev değişiminin faiz indirimi anlamına gelmediğini, önceliklerinin enflasyon olduğunu açıklaması da maalesef piyasalarda güven ortamı sağlayamadı.

Yaşanan bu gelişmelere, geçen hafta TÜSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iş dünyasının temsilcilerinden eleştiriler geldiği gördük. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Kalkınmanın ön koşulu istikrardır, son 2,5 yılda TÜİK başkanı dört kez, TCMB başkanı üç kez değişmiştir” dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalıştıklarını aktardı ve “Ortalığın toz duman olduğu, yetki ve sorumlulukların sınırlarının bulanıklaştığı durumlarda karar nasıl alınır?” vurgusu yaptı.

Bu sayımızda Aram’ın yaptığı söyleşide Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin, “Bizdeki sıkıntı, yapılması gerekenlerin yapılmayacağı veya her doğru adımdan geri adım atılabileceği endişesi olması.

Çünkü son Merkez Bankası olayında da gördük ki, doğru adımların siyasi erke rağmen atılması çok uzun ömürlü olmuyor” dedi. Sonuçta vatandaşa her ne kadar yastık altı dolarınızı, altınınızı ekonomiye kazandırın çağrısı yapılsa da bunun karşılığı aynı güçte olmuyor. Bunun için iş dünyasından, ekonomi uzmanlarından ‘güven ve istikrar’ vurgulu açıklamalar geliyor.

Yaşanan tüm bu süreçlere rağmen; iş kurmak, yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen girişimciler için franchise veren şirketlerin şartlarını araştırdığımız bir kapak haberi hazırladık. Burcu ve Ayşegül arkadaşlarımın hazırladığı kapak haberinde bu şartların yanında, pandemi döneminde şirketlerin franchise alacaklara ne gibi kolaylıklar sağladıklarını da bulacaksanız.

Herkese iyi okumalar diliyorum.

Sağlıkla kalın ve lütfen pandeminin hızını artırdığı bu dönemde, kurallara dikkat edelim.