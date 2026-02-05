Devlet desteğiyle yaralarını sardı: Depremin izlerini üreterek siliyor

"2023'te depremden dolayı felaket yaşadık. İnşallah bir daha böylesi bir felaket yaşamayız. 20 küçükbaş hayvanım depremde telef oldu. Telef olan hayvanlarım devlet tarafından karşılandı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizlere bu yardımı yaptılar. Ben kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Devletimizin verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Devletimizin bize verdiği 20 küçükbaş 30'a çıktı. Zaten birçok koyun ve keçimiz bulunuyor. Destekle verilen hayvanları sürümüze kattık."

Hayvancılığı kardeşleriyle birlikte yürüttüklerini dile getiren Özer, şu anda yaklaşık 300 küçükbaş hayvanının olduğunu ve verilen hayvan desteğiyle sürüye güç katıldığını belirtti.